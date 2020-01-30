Россию требуют окончательно исключить из мировой легкой атлетики

Отдел по добросовестности атлетики (Athletics Integrity Unit, AIU) заявил о своем требовании не размораживать допуск россиийских спортсменов, и таким образом окончательно исключить Россию из международной федерации этого вида спорта. Об этом передает российская служба ВВС.

Отмечается, что заявление было выпущено 29 января, в среду. Причиной такого заявления стало выявление новых неправомерных действий российских спортивных чиновников.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рассказало, что обнаружены манипуляции со 145 из 298 подозрительных записей о допинг-пробах из базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

AIU, созданный в 2017 году специальный отдел для борьбы с нарушениями спортивной этики в легкой атлетике, сожалеет, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) до сих пор не взяла на себя ответственность за ошибки и действия прошлых лет и не предоставила информацию о допинг-тестах, несмотря на многократное продление крайнего срока для отправки этих данных в "Мировую легкую атлетику" (новое название Международной ассоциации легкоатлетических федераций).

На чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года в Катаре под нейтральным флагом выступили 29 россиян.

Если процесс предоставления спортсменам из России статуса нейтральных атлетов не будет возобновлен, они окажутся полностью изгнаны с международной спортивной арены. Получить статус для участия в летней Олимпиаде-2020 в Токио могут те, кто доказал, что регулярно проходил допинг-контроль и не был уличен в нарушениях.

Статус всероссийской федерации сейчас также находится в замороженном состоянии, хотя "Мировая легкая атлетика" выработала шаги, необходимые для восстановления полноправного членства.

Российская сторона не выполнила эти шаги ни при прошлом главе ВФЛА Дмитрии Шляхтине, ни при его преемнице Юлии Тарасенко. Шляхтин вместе с четырьмя сотрудниками был отстранен от работы в ноябре после обвинений в том, что он вмешивался в дело прыгуна в высоту Даниила Лысенко, а затем ушел в отставку.

После заявления AIU "Мировая легкая атлетика" заявила, что если российская сторона продолжит отрицать вину, международный легкоатлетический орган готов доказать ее в спортивном арбитраже.

Как сообщали Українські Новини, ВАДА приостановило лицензию антидопинговой лаборатории в Москве.

Также сборную России по футболу могут отстранить от Евро-2020.