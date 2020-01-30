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30 января 2020, четверг, 13:34 190
Верховная Рада и партии 2020-01-30T13:36:35+02:00
Українські Новини
Власть уже манипулирует с законами о рынке земли, труде и адвокатской монополии, — Павленко

Власть уже манипулирует с законами о рынке земли, труде и адвокатской монополии, — Павленко

Ярина Вацяк
Юрий Павленко, Рынок земли, Адвокатская монополия, Трудовой кодекс
Юрий Павленко. Фото: platform.org.ua
Юрий Павленко. Фото: platform.org.ua

Народный депутат Юрий Павленко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") считает, что власть уже пытается путем манипуляций протянуть в парламенте законы о рынке земли, новый Трудовой кодекс и отмене адвокатской мнополии.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Они (представители власти) уже делают многое для того, чтобы эти законопроекты протянуть как можно быстрее, придумывают новые процедуры и так далее и очевидно будут манипуляции. Все это уже происходит", — сказал он.

Нардеп отметил, что не будет поддерживать эти законопроекты.

При этом он добавил, что внутри фракции существует дискуссия относительно адвокатской монополии

"Не знаю (найдут ли 300 голосов). Но у нас в фракции идет дискуссия…Мы будем бороться за каждую свою поправку, в частности, по закону о рынке земли, чтобы он не был принят", подчеркнул Павленко.

Как сообщали Українські Новини, депутат Верховной Рады Михаил Волынец (Батькивщина) считает, что принятие законов о рынке земли, нового Труового кодекса и закона об отмене адвокатской монополии, как это предлагает власть, обвалит рейтинг президента Владимира Зеленского.

Также депутат Илья Кива ("Оппозиционная платформа - За життя") уверен, что посредством принятия законов о рынке земли, нового Трудового кодекса и отмены адвокатской монополии, власть хочет отобрать у граждан последнее, что у них осталось - землю, трудовые права и право на защиту.

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