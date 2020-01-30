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30 января 2020, четверг, 12:20 30 Документ
Общество 2020-01-30T12:21:43+02:00
Українські Новини
Кличко обратился в Кабмин и парламент, чтобы присоединить Коцюбинское к столице

Кличко обратился в Кабмин и парламент, чтобы присоединить Коцюбинское к столице

Валерия Драгомирова
КГГА, Кабмин, Виталий Кличко, Киев, Коцюбинское
Коцюбинское. Фото: kievvlast.com.ua
Коцюбинское. Фото: kievvlast.com.ua

Мэр Киева Виталий Кличко обратился письмами к Министру развития общин и территорий, а также к председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрею Клочко с необходимостью присоединить поселок Коцюбинское к Киеву. Копию писем КГГА предоставили "Громаді Приірпіння".

"Это важное решение, которое поддержало и общество поселка, и Киевский городской совет, к сожалению до сих пор не согласовано Верховной Радой Украины", - пишет мэр столицы.

В своем письме Кличко отмечает, что Коцюбинское - это анклав Киева и инфраструктура поселка по большей степени уже связана с инфраструктурой столицы, в частности системы отопления и водоснабжения. Из-за того, что Коцюбинское остается в области, жители поселка не могут добиться удлинения ветвей коммунального транспорта. Маршрутки ездят менее 10 км к метро и стоят 7 гривен из-за того, что действует междугородный тариф.

Жители также хотят иметь карточку киевлянина, которая дает льготы.


 

 

Письмо Кличко по присоединению Коцюбинского к Киеву. Документ: “Громаді Приірпіння”Письмо Кличко по присоединению Коцюбинского к Киеву. Документ: “Громаді Приірпіння”




Как сообщали Українські Новини, в Коцюбинском "волонтер" похитила 3-месячного ребенка. 

Ранее председателя ТИК Коцюбинского жестоко избили у ее дома. 

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