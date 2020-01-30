Адвокат Трампа пообещал предоставить доказательства покушения на Шокина

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани пообещал опубликовать доказательства, которые должны подтвердить покушение на бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Об этом Джулиани написал в Twitter.

По его словам, будет обнародовано медицинское заключение, "которое подтверждает, что была попытка убить ключевого свидетеля по делу о двойном подкупе Байдена-Порошенко - Виктора Шокина".



По данным Джулиани, Шокину поставил диагноз известный австрийский врач, "который подтверждает, что его чуть не убили".

Скриншот: Twitter/@RudyGiuliani





Как сообщали Українські Новини, 2 ноября 2015 года неизвестные обстреляли рабочий кабинет Шокина в Киеве.



3 ноября СБУ начала расследовать покушение на Шокина. А Генпрокуратура исключила инсценировку покушения на Шокина.



Кроме того, СБУ в октябре 2019 года сообщила, что продолжает расследовать дело о покушении на экс-генпрокурора Шокина.



29 марта 2016 года Рада одобрила увольнение Шокина, 3 апреля 2016 года Президент Петр Порошенко уволил Шокина.

Тем временем Шокин рассказал, как Луценко получил должность и как Луценко на коленях просил Порошенко назначить его генпрокурором.