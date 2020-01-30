Свою точку зрения на проведение конкурса и назначение Кабинетом Министров главой Госкино Украины Марины Кудерчук в персональной видеоблоге высказал бывший первый заместитель председателя государственного агентства Украины по вопросам кино Сергей Неретин. Как отметил сам автор, его видеосообщение по этому поводу вышло довольно эмоциональным.

"Что это за профанация самих конкурсов? Зачем устраивать этот цирк? Были проведены фактически два конкурса. На одном из них победила Юлия Синкевич. Она - директор Одесского кинофестиваля и признанный продюсер. Она имела наивысший бал, но на финальном собеседовании ей сказали : "Извините, Вы не подходите!" В дальнейшем был проведен второй конкурс, результатом которого стало назначение Марины Кудерчук. В интернете я увидел ее фотографии с Владимиром Зеленским и другими людьми из его окружения. Очевидно, по этому принципу ее и назначили... Какого беса назначают никому неизвестную "темную лошадку" из провинции Марину Кудерчук, которой вообще не существовало на кинематографической карте мира?", - констатировал Сергей Неретин.

Как сообщали Українські Новини, назначенная Кабинетом Министров глава Госкино Марина Кудерчук, которая десять лет проработала в налоговой, имеет связь с одним из ключевых людей в партии "Слуга народа" Павлом Сушко.