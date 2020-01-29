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29 января 2020, среда, 20:05 30
Медицина 2020-01-29T20:08:20+02:00
Українські Новини
Минздрав хочет в 20 раз поднять штрафы за продажу лекарств без рецептов

Минздрав хочет в 20 раз поднять штрафы за продажу лекарств без рецептов

Анна Рудык
Лекарства, продажа лекарств без рецепта, Лекарственные средства, Минздрав
Лекарства. Фото: pixabay
Лекарства. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения инициирует повышение штрафов за продажу лекарств без рецептов в 17-20 раз до 1,7-8,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українськi Новини.

Минздрав опубликовал для общественного обсуждения проект Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях", который предусматривает повышение размеров штрафов, в частности, за отпуск некачественных лекарственных средств, продажу лекарственных средств без рецепта врача в запрещенных законодательством случаях, а также за несоблюдение условий хранения лекарственных средств.

Законопроект предусматривает ужесточение санкций, предусмотренных в статьях 42-4, 167, 168-1, 188-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В частности в ст. 42-4 "Продажа лекарственных средств без рецепта в запрещенных законодательством случаях" предложено повысить штраф со 102-425 гривен до 1700-8500 гривен, а за повторное нарушение – до 11 900 гривен.

В ст. 167 "Введение в оборот или реализация продукции, не соответствующей требованиям стандартов" предлагается повысить штраф с 340-1700 гривен до 5100-13600 гривен.

В ст. 168-1 "Выполнение работ, оказание услуг гражданам-потребителям, не отвечающих требованиям стандартов, норм и правил" – с 17-306 гривен до 1700-8500 гривен.

По ст. 188-10 "Невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств" – со 170-340 гривен до 3400-8500 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, в Минздраве рассказали о том, какие медуслуги будут бесплатными с апреля 2020 года.

Также Українськi Новини писали, как избежать покупки фальшивых лекарств.

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