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29 січня 2020, середа, 19:25 140
Кабмін 2020-01-29T21:15:02+02:00
Українські Новини
В Уряді Гончарука повідомили, що найбільше зниження по платіжках на опалення досягло 31%

В Уряді Гончарука повідомили, що найбільше зниження по платіжках на опалення досягло 31%

Сергій Паламаренко
Кабмін, Олексій Гончарук, опалення, Перерахування платіжок
Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Завдяки ухваленій Урядом Гончарука постанові №1082, перерахунок платіжок змогли провести вже 143 підприємства у 21 області України, а також у місті Києві.

Таку інформацію надали в Міністерстві розвитку громад та територій, повідомив Урядовий портал.

"Лідерами за кількістю підприємств, які знижують суми за тепло, стали 6 областей. У Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Тернопільській та Харківській областях всі без винятку теплокомуненерго перерахували платіжки. Найбільшого відсотка перерахунку досягли у місті Вільнянськ Запорізької області – тут суму в платіжці знизили на 31%", - йдеться у публікації.

Друге і третє місце посіли селище міського типу Межова Дніпропетровської області та місто Білгород-Дністровський Одеської області, в них платіжки знизилися на 29% і 28% відповідно.

Нагадаємо, що ухвалена урядом Гончарука постанова №1082 дозволила органам місцевої влади та підприємствам теплокомуненерго здійснювати перерахунок.

"Розмір перерахунку залежить в першу чергу від частки природного газу, вартість якого вдалося знизити Кабінету Міністрів України. Чим більше газу використовує підприємство, тим більший можливий відсоток перерахунку. Але для виробництва тепла також можуть використовуватися вугілля, пелети та інше", - вказано у повідомленні.

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