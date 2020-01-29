Коррупция и война на Донбассе больше всего мешают развитию Украины, - опрос

По 69% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, считают, что коррупция и война на Донбассе больше всего мешают развитию Украины.Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.Респондентам был задан вопрос, какие, по их мнению, проблемы больше всего мешают развитию Украины.Также 31% считает, что проблема в засилье олигархов в экономике, 25% - в отсутствии профессионалов у власти, миграции и выезде трудоспособного населения из страны, 17% - в популизме политиков, 12% - в пассивности граждан.На вопрос о том, сможет ли Украина преодолеть существующие проблемы и сложности, 80% ответили, что Украина способна преодолеть существующие трудности, правда, на ближайшие несколько лет надеются 25%, а 55% относят возможность успеха на более отдаленную перспективу.А вовсе не верят в способность страны преодолеть трудности только 11%.Было опрошено 2 018 совершеннолетних респондентов со всех регионах, кроме аннексированного Россией Крыма и оккупированных территорий Донбасса.Финансирование исследования было предоставлено посольством Нидерландов в Украине.Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.Как сообщали Українські Новини, украинцы стали еще больше хотеть мира при президенте Зеленском.