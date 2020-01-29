Коррупция и война на Донбассе больше всего мешают развитию Украины, - опрос

По 69% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, считают, что коррупция и война на Донбассе больше всего мешают развитию Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.



Респондентам был задан вопрос, какие, по их мнению, проблемы больше всего мешают развитию Украины.



Также 31% считает, что проблема в засилье олигархов в экономике, 25% - в отсутствии профессионалов у власти, миграции и выезде трудоспособного населения из страны, 17% - в популизме политиков, 12% - в пассивности граждан.



На вопрос о том, сможет ли Украина преодолеть существующие проблемы и сложности, 80% ответили, что Украина способна преодолеть существующие трудности, правда, на ближайшие несколько лет надеются 25%, а 55% относят возможность успеха на более отдаленную перспективу.



А вовсе не верят в способность страны преодолеть трудности только 11%.



Было опрошено 2 018 совершеннолетних респондентов со всех регионах, кроме аннексированного Россией Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Финансирование исследования было предоставлено посольством Нидерландов в Украине.



Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.



Как сообщали Українські Новини, украинцы стали еще больше хотеть мира при президенте Зеленском.