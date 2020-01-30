В Украине запустили онлайн-путеводитель по библиотекам. В базе более 16 тысяч адресов

В то время, как Министерство культуры, молодежи и спорта намерено создать украинскую электронную библиотеку, в Украине запустили библиотечный онлайн-сервис – Путеводитель библиотеками Украины, который включает в себя более 16 тысяч харнилищ. Об этом сообщает в Facebook одна из основательниц сервиса Оксана Бояринова.

Сервис работает для устройств, на которых включена функция определения местоположения. Перейдя по вкладке "Найти библиотеку", сервис найдет на карте библиотеки, которые находятся поблизости. Также можно осуществлять поиск по заданным параметрам.

"Библиотека для тебя – Library for you" может показать библиотеки во всех населенных пунктах Украины, где они есть, и рассказать, какие услуги там можно получить. Это позволяет каждому жителю Украины и ее гостю выбрать библиотеку в соответствии с их потребностями.

Facebook Оксаны Бояриновой

Разработчики сервиса рассказали, что информация о библиотеках для сервиса взята из электронной системы мониторинга базовой сети публичных библиотек (ЕСМАР). Поэтому если библиотека не обновляла свои контакты в течение прошлых лет, то данные могут быть неактуальными. Если библиотека обновит информацию о себе, то сервис станет полнее и актуальнее.

Создатели сайта и библиотечного приложения говорят, что уже сегодня библиотекари могут найти свою библиотеку и проверить достоверность информации о ней, внести изменения или добавить в базу пока не внесенные библиотеки.

Обыкновенные пользователи могут:

выбрать библиотеку в конкретном населенном пункте;

отсортировать библиотеки по типу - национальная, детская или техническая;

выбрать библиотеку по площади и количеству мест для организации мероприятия;

узнать, есть ли в библиотеке WI-FI или доступ к компьютерам;

найти инклюзивную библиотеку.

Как сообщали Українські Новини, публичная библиотека LocHal Public Library в Тилбурге (Нидерланды) получила звание самого красивого здания 2019 года в рамках фестиваля World Architecture Festival.

Другой необычной библиотекой стало книгохранилище в США, в штате Айдахо, где местная жительница Шарали Ховард (Sharalee Howard) устроила библиотеку в стволе умиравшего дерева в её дворе.