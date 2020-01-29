подписаться на рассылку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Бизнес
  • Бизнесмен Ярославский назвал "конструктивной" правительственную стратегию реконструкции дорог
29 января 2020, среда, 18:32 533
Бизнес 2020-01-29T18:33:05+02:00
Українські Новини
Бизнесмен Ярославский назвал "конструктивной" правительственную стратегию реконструкции дорог

Бизнесмен Ярославский назвал "конструктивной" правительственную стратегию реконструкции дорог

Сергей Паламаренко
Александр Ярославский, DCH Group, Кабмин, Стратегия реконструкции дорог, Дорожное строительство
Александр Ярославский. Фото: пресс-служба
Александр Ярославский. Фото: пресс-служба

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский считает, что Кабинет Министров Украины подготовил очень конструктивную стратегию реконструкции и развития дорожной инфраструктуры страны, которая интересна для частного бизнеса.

Об этом Ярославский заявил на праздновании 215-летия Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина во время общения с харьковскими журналистами.

"Я смотрел на качество дорог, и решил: если не мы, то кто? Было огромное совещание (правительства), там был представлен план. Там все четко. Зайдите на сайт Кабмина - там все расписано детально. Молодцы, конечно. Правительство подготовило хорошую работу по презентации плана реконструкции строительства дорог. Там все есть", - прокомментировал Ярославский свое заявление о намерении группы DCH принять участие в строительстве дорожной инфраструктуры.

Двумя днями раньше в кулуарах проведенной Кабмином и Государственным агентством автомобильных дорог "Укравтодор" презентации стратегии развития дорожной инфраструктуры "Дороги UA 2020" Александр Ярославский сообщил о планах создать новое бизнес-направление "DCH Дороги".

"Мы приняли решение, что DCH будет участвовать в дорожном строительстве. Мы сейчас готовимся к этому и будем участвовать в тендерах", - сказал Ярославский, добавив, что компания готова в 2020 году выполнить объем работ на 100-300 млн долларов.

"Мы уже провели переговоры, я давно готовился к этому и знал, что мы будем участвовать в строительстве дорог. Просто ждал план правительства", - уточнил бизнесмен.

Ярославский отметил, что, прежде всего, его интересует строительство дорог в Харьковской и Днепропетровской областях. "У DCH есть опыт строительства инфраструктурных объектов. К чемпионату по футболу мы построили аэропорты, стадионы, гостиницы, дороги вокруг стадиона строили. Для нас этот бизнес не новый", - подчеркнул президент DCH.

Напомним, Александр Ярославский является членом наблюдательного совета Харьковского университета им. Каразина, почетным доктором этого ВУЗа и системно поддерживает его.

Больше новостей о: Александр Ярославский DCH Group Кабмин Стратегия реконструкции дорог Дорожное строительство

В Украине превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ
За полгода рейтинг Зеленского упал всего на 2%
Новости
Поддельная купюра. Скриншот: YouTube/НБУ
В Украине появились фальшивые купюры: как "на глаз" отличить поддельные гривны от настоящих 19:47
В Украине превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ 19:40
В Правительстве Гончарука сообщили, что наибольшее снижение по платежкам на отопление достигло 31% 19:25
Минкульт намерен запретить эксплуатацию животных во всех цирках с 2021 19:16
Коррупция и война на Донбассе больше всего мешают развитию Украины, - опрос 19:15
больше новостей
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
Нацбанк не устоял перед долларом. В Украину пришел "не тот" коронавирус 07:00 Новости дня
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Чорновол проникла в ГБР. Фото: ГБР
ГБР расследует как Черновол перелезла забор с колючей проволокой, чтобы незаконно попасть на брифинг 23:05
больше новостей
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Бахматюк построил крупнейшие в Евразии фабрики, которые НАБУ и прокуратура "не видят", - обращение компании 09:59
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
больше новостей
В 2019 украинцы задекларировали 101 млрд гривен доходов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok