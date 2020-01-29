Бизнесмен Ярославский назвал "конструктивной" правительственную стратегию реконструкции дорог

Владелец и президент группы DCH Александр Ярославский считает, что Кабинет Министров Украины подготовил очень конструктивную стратегию реконструкции и развития дорожной инфраструктуры страны, которая интересна для частного бизнеса.

Об этом Ярославский заявил на праздновании 215-летия Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина во время общения с харьковскими журналистами.

"Я смотрел на качество дорог, и решил: если не мы, то кто? Было огромное совещание (правительства), там был представлен план. Там все четко. Зайдите на сайт Кабмина - там все расписано детально. Молодцы, конечно. Правительство подготовило хорошую работу по презентации плана реконструкции строительства дорог. Там все есть", - прокомментировал Ярославский свое заявление о намерении группы DCH принять участие в строительстве дорожной инфраструктуры.

Двумя днями раньше в кулуарах проведенной Кабмином и Государственным агентством автомобильных дорог "Укравтодор" презентации стратегии развития дорожной инфраструктуры "Дороги UA 2020" Александр Ярославский сообщил о планах создать новое бизнес-направление "DCH Дороги".

"Мы приняли решение, что DCH будет участвовать в дорожном строительстве. Мы сейчас готовимся к этому и будем участвовать в тендерах", - сказал Ярославский, добавив, что компания готова в 2020 году выполнить объем работ на 100-300 млн долларов.

"Мы уже провели переговоры, я давно готовился к этому и знал, что мы будем участвовать в строительстве дорог. Просто ждал план правительства", - уточнил бизнесмен.

Ярославский отметил, что, прежде всего, его интересует строительство дорог в Харьковской и Днепропетровской областях. "У DCH есть опыт строительства инфраструктурных объектов. К чемпионату по футболу мы построили аэропорты, стадионы, гостиницы, дороги вокруг стадиона строили. Для нас этот бизнес не новый", - подчеркнул президент DCH.

Напомним, Александр Ярославский является членом наблюдательного совета Харьковского университета им. Каразина, почетным доктором этого ВУЗа и системно поддерживает его.