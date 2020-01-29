Киев занял третье место в Европе по уровню пробок на дорогах

Столица Украины ухудшила свой рейтинг на 1 позицию, и заняла 12-место в мире (и 3-е в Европе) среди мегаполисов, склонных к пробкам на дорогах.

Об этом сообщает исследование рейтинга TomTom.

В Европе столица Украины занимает 3-е место в рейтинге, уступая лишь Москве и Стамбулу. Одесса в европейском рейтинге заняла седьмое место. Рядом с Киевом во всемирном рейтинге расположились Бангкок и Мехико. Всего рейтинг охватил 416 городов. Наиболее загруженные дороги - в индийском городе Бангалор, столице Филиппин - Маниле, и столице Колумбии - Боготе.

Рейтнг Европы по уровню пробок на дорогах. Скриншот: TomTom

По данным рейтинга, киевляне проводит в пробках в среднем 30 минут в день. За год продолжительность пребывания в пробках набегает до 9 дней и 11 часов. За это время, согласно TomTom можно связать 57 шапок, или 10 свитеров. Или посмотреть 200 эпизодов "Игры престолов".

Наиболее неудобное время для передвижения по городу в четверг между 18:00 и 19:00. В 2019 году самым загруженным днем было 23 января, а наименее загруженным 28 апреля.

Также во всемирном рейтинге присутствуют еще три украинских города: Одесса (18-е место), Харьков (29-е место) и Днепр (47-е место).

Как сообщали Українські Новини, из-за большого количества автомобилей штрафы за парковку вырастут в 10 раз.

Тем временем с 1 января электрокары получили зеленые номерные знаки и отдельные парковочные места.