Вернувшийся из Китая 19-летний студент госпитализирован во Львове с насморком

Вернувшийся из Китая 19-летний студент госпитализирован в Львовскую областную клиническую больницу во Львове с насморком. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения. По его словам, первые анализы свидетельствуют о том, что коронавируса у студента нет. Врачи намерены продолжить обследования. Студент почувствовал недомогание 23 января еще в Китае. У него сейчас нет температуры, а лишь насморк и кашель. Студент находится в больнице в отдельном боксе. Как сообщали Українські Новини, акционерное общество "Укрпочта" заявляет, что никаких доказательств относительно риска распространения нового коронавируса через товары, пока не зафиксировано. В декабре 2019 в городе Ухань (Китай) был зарегистрирован случай пневмонии. Позже стало известно, что причиной пневмонии стал новый вид коронавируса.ммммм