Вернувшийся из Китая 19-летний студент госпитализирован во Львове с насморком

Вернувшийся из Китая 19-летний студент госпитализирован в Львовскую областную клиническую больницу во Львове с насморком. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Львовского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

По его словам, первые анализы свидетельствуют о том, что коронавируса у студента нет.

Врачи намерены продолжить обследования.

Студент почувствовал недомогание 23 января еще в Китае.

У него сейчас нет температуры, а лишь насморк и кашель.

Студент находится в больнице в отдельном боксе.

Как сообщали Українські Новини, акционерное общество "Укрпочта" заявляет, что никаких доказательств относительно риска распространения нового коронавируса через товары, пока не зафиксировано.

В декабре 2019 в городе Ухань (Китай) был зарегистрирован случай пневмонии.

Позже стало известно, что причиной пневмонии стал новый вид коронавируса.ммммм