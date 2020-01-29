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29 січня 2020, середа, 18:10 16
Суспільство 2020-01-29T19:00:02+02:00
Українські Новини
У львів'янина, який повернувся з Китаю не підтвердили коронавірус

У львів'янина, який повернувся з Китаю не підтвердили коронавірус

Василь Трухан
Коронавірус

повернувся з Китаю львів'янина не підтвердили коронавірус. За даними представника Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні, станом на 29 січня повторні аналізи не підтвердили наявність у студента коронавиуса, а також вірусів грипу. Також у госпіталізованого зникли симптоми. Лікарі мають намір виписати його 30 січня.

Повернувся з Китаю 19-річний студент був госпіталізований у Львівську обласну клінічну інфекційну лікарню у Львові з нежиттю. Студент відчув нездужання 23 січня ще в Китаї. Студент знаходиться в лікарні в окремому боксі.

Як повідомляли Українські Новини, повернувся з Китаю 19-річний студент госпіталізований у Львові з нежиттю.

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