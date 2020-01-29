Госпродпотребслужба намерена внепланово проверить производителей сливочного масла

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей намерена провести внеплановые проверки 9 производителей и реализаторов сладкосливочного масла.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.



"В соответствии с поручением главного ветеринарного инспектора Украины Бориса Кобаля в Николаевской, Одесской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях будут проведены внеплановые мероприятия государственного контроля ряда производителей масла сладкосливочного", - сказано в нем.



Основанием для проведения указанных проверок являются переданные в Госпродпотребслужбу результаты лабораторных исследований образцов масла, отобранных общественными активистами и журналистами во время масштабного медийного проекта "СТОП фальсификат. Масло".



В рамках указанного проекта факты несоответствия производства или обращения масла были установлены у ООО "Николаевмолпром" (Николаев, ТМ Pastoral), ООО "Фирма Апрель" (Харьков, ТМ "Апрель"), ООО "Титан" (Одесская область, ТМ "Килия", производство на заказ ООО "Таврия-В"), ООО "Ивано-Франковский гормолокозавод" (Ивано-Франковск, ТМ "Франківськ"), ТМ "Наш Продукт" (private label для сети магазинов "Колибрис"), ГП "Староконстантиновский молочный завод" (входит в компанию "Укрпродукт Групп", ТМ "Наш молочник", "Народний продукт", "Вершкова долина"), ООО "Богодуховский молокозавод" (Харьковская область, ТМ "Селянське") , ООО "Интер-мол" (Днипро, ТМ "Томаковка").



В ходе мероприятий контроля будут изучены вопросы регистрации операторов рынка, наличие эксплуатационных разрешений на мощности по производству или хранению пищевых продуктов животного происхождения.



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