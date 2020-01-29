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29 января 2020, среда, 17:51 28
Экономика 2020-01-29T17:52:42+02:00
Українські Новини
Госпродпотребслужба намерена внепланово проверить производителей сливочного масла

Госпродпотребслужба намерена внепланово проверить производителей сливочного масла

Валерия Драгомирова
Госпродпотребслужба, Внеплановая проверка, производители, сливочное масло
Сливочное масло. Фото: specialfood.ru
Сливочное масло. Фото: specialfood.ru

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей намерена провести внеплановые проверки 9 производителей и реализаторов сладкосливочного масла.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українськi Новини.

"В соответствии с поручением главного ветеринарного инспектора Украины Бориса Кобаля в Николаевской, Одесской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Харьковской и Днепропетровской областях будут проведены внеплановые мероприятия государственного контроля ряда производителей масла сладкосливочного", - сказано в нем.

Основанием для проведения указанных проверок являются переданные в Госпродпотребслужбу результаты лабораторных исследований образцов масла, отобранных общественными активистами и журналистами во время масштабного медийного проекта "СТОП фальсификат. Масло".

В рамках указанного проекта факты несоответствия производства или обращения масла были установлены у ООО "Николаевмолпром" (Николаев, ТМ Pastoral), ООО "Фирма Апрель" (Харьков, ТМ "Апрель"), ООО "Титан" (Одесская область, ТМ "Килия", производство на заказ ООО "Таврия-В"), ООО "Ивано-Франковский гормолокозавод" (Ивано-Франковск, ТМ "Франківськ"), ТМ "Наш Продукт" (private label для сети магазинов "Колибрис"), ГП "Староконстантиновский молочный завод" (входит в компанию "Укрпродукт Групп", ТМ "Наш молочник", "Народний продукт", "Вершкова долина"), ООО "Богодуховский молокозавод" (Харьковская область, ТМ "Селянське") , ООО "Интер-мол" (Днипро, ТМ "Томаковка").

В ходе мероприятий контроля будут изучены вопросы регистрации операторов рынка, наличие эксплуатационных разрешений на мощности по производству или хранению пищевых продуктов животного происхождения.

Как сообщали Українськi Новини, Ассоциация производителей молока (АПМ) констатирует, что на данный момент объем фальсифицированной молочной продукции в Украине достиг 30%.

Также Госпотребслужба рассказала, какое масло в Украине поддельное

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