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  • В России хотят переименовать президента в "верховного правителя". Песков прокомментировал инициативу
29 января 2020, среда, 17:24 223
Политика мира 2020-01-29T17:24:48+02:00
Українські Новини
В России хотят переименовать президента в "верховного правителя". Песков прокомментировал инициативу

В России хотят переименовать президента в "верховного правителя". Песков прокомментировал инициативу

Кира Молчанова
президент России, путинизм, Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, Путин
Дмитрий Песков. Фото:
Дмитрий Песков. Фото: "БалтИнфо"

В Кремле рассматривают предложение о переименовании должности президента в "верховного правителя", но Владимир Путин, который недавно в Израиле приравнял антисемитизм и русофобию, пока не высказался об инициативе. Об этом заявил журналистам ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива. Президент Путин ничего не думает по этому поводу", – заявил Песков.

По его словам, для рассмотрения изменений в Конституцию создана комиссия, куда поступают предложения, часть из которых будет отсеяна.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Путин предложил внести правки в Коституцию, и теперь "в абсолютно свободном режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера".

Он подчеркнул, что какие-то идеи в ходе обсуждения будут отсеиваться, а какие-то приниматься.

Как сообщали Українські Новини, встреча президента Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в Израиле не состоялась, поскольку украинский лидер не приехал на форум памяти Холокоста.

Ранее сообщалось, что Зеленский не исключает встречи с Путиным в Израиле.

 

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