В России хотят переименовать президента в "верховного правителя". Песков прокомментировал инициативу

В Кремле рассматривают предложение о переименовании должности президента в "верховного правителя", но Владимир Путин, который недавно в Израиле приравнял антисемитизм и русофобию, пока не высказался об инициативе. Об этом заявил журналистам ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива. Президент Путин ничего не думает по этому поводу", – заявил Песков.

По его словам, для рассмотрения изменений в Конституцию создана комиссия, куда поступают предложения, часть из которых будет отсеяна.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Путин предложил внести правки в Коституцию, и теперь "в абсолютно свободном режиме в комиссию поступают точки зрения дополнительного характера".

Он подчеркнул, что какие-то идеи в ходе обсуждения будут отсеиваться, а какие-то приниматься.

Как сообщали Українські Новини, встреча президента Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в Израиле не состоялась, поскольку украинский лидер не приехал на форум памяти Холокоста.

Ранее сообщалось, что Зеленский не исключает встречи с Путиным в Израиле.