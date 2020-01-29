підписатися на розсилку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
29 січня 2020, середа, 17:13 12
Політика світу 2020-01-29T19:15:03+02:00
Українські Новини
У Росії хочуть перейменувати президента на "верховного правителя". Пєсков прокоментував ініціативу

У Росії хочуть перейменувати президента на "верховного правителя". Пєсков прокоментував ініціативу

Кира Молчанова
Президент Росії, Дмитро Пєсков, прес-секретар Путіна, Путін
Дмитро Пєсков. Фото:
Дмитро Пєсков. Фото: "БалтІнфо"

У Кремлі розглядають пропозицію про перейменування посади президента на "верховного правителя", але Володимир Путін, який нещодавно в Ізраїлі прирівняв антисемітизм та русофобію, поки не висловився щодо ініціативи. Про це заявив журналістам ТАСС прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков.

"Поки це все йде в режимі дискусії, це нова ініціатива. Президент Путін нічого не думає з цього приводу", – заявив Пєсков.

За його словами, для розгляду змін до Конституції створена комісія, куди надходять всі пропозиції, але їх частина буде відсіяна.

Прес-секретар підкреслив, що Путін запропонував внести поправки до Конституції, і тепер "в абсолютно вільному режимі до комісії надходять точки зору додаткового характеру".

Пєсков підкреслив, що якісь ідеї в ході обговорення будуть відсіюватися, а якісь прийматися.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч президента України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна в Ізраїлі не відбулася, оскільки український лідер не приїхав на форум пам'яті Голокосту.

Раніше повідомлялося, що Зеленський не виключає зустрічі з Путіним в Ізраїлі.

Більше новин про: Президент Росії Дмитро Пєсков прес-секретар Путіна Путін

Кабмін схвалив звільнення Кравцова з посади голови правління "Укрзалізниці"
За півроку рейтинг Зеленського впав всього на 2%
Новини
Підлітки від 14 до 16 років можуть перетинати КПВВ на Донбасі за свідоцтвом про народження до травня 18:55
Новий керівник Держкіно пов'язана з одним із ключових людей в "Слузі народу", - ЗМІ 18:47
Бізнесмен Ярославський назвав "конструктивної" урядову стратегію реконструкції доріг 18:32
У 2019 році українці задекларували 101 млрд гривень доходів 18:29
Льовочкіна розповіла в ПАРЄ, що злочини проти журналістів в Україні залишаються безкарними 18:15
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
НБУ різко обвалив гривню: офіційний курс на вівторок 05:55
Екс-главу одеської ДСНС відправили під нічний домашній арешт 23:35
Очікували більшого: ціна за тепло знову поповзе вгору 07:30
У Києві спіймали іноземця, який пограбував MARUV 21:45
більше новин
Це атака на свободу слова: НСЖУ відмовилася обговорювати законопроект Мінкульту про дезінформацію 09:47
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
Сьогодні більшість українських супутникових каналів зникне з безкоштовного доступу 08:14
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Вілла Янукович у Криму. Фото:
Екс-дружина Януковича живе в особняку в окупованому Криму і веде бізнес 18:15
більше новин
"Слуги народу" пропонують доповнити Кодекс законів про працю новими підставами звільнення працівників
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok