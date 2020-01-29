У Росії хочуть перейменувати президента на "верховного правителя". Пєсков прокоментував ініціативу

У Кремлі розглядають пропозицію про перейменування посади президента на "верховного правителя", але Володимир Путін, який нещодавно в Ізраїлі прирівняв антисемітизм та русофобію, поки не висловився щодо ініціативи. Про це заявив журналістам ТАСС прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков.

"Поки це все йде в режимі дискусії, це нова ініціатива. Президент Путін нічого не думає з цього приводу", – заявив Пєсков.

За його словами, для розгляду змін до Конституції створена комісія, куди надходять всі пропозиції, але їх частина буде відсіяна.

Прес-секретар підкреслив, що Путін запропонував внести поправки до Конституції, і тепер "в абсолютно вільному режимі до комісії надходять точки зору додаткового характеру".

Пєсков підкреслив, що якісь ідеї в ході обговорення будуть відсіюватися, а якісь прийматися.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч президента України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна в Ізраїлі не відбулася, оскільки український лідер не приїхав на форум пам'яті Голокосту.

Раніше повідомлялося, що Зеленський не виключає зустрічі з Путіним в Ізраїлі.