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29 января 2020, среда, 11:07 57
Президент 2020-01-29T13:15:03+02:00
Українські Новини
Зеленский почтил память героев Крут на Аскольдовой могиле

Зеленский почтил память героев Крут на Аскольдовой могиле

Елизавета Кесельман
Круты, Бой под Крутами, Президент Владимир Зеленский, День памяти Героев Крут
Зеленский почтил память героев Крут.Фото: president.gov.ua
Зеленский почтил память героев Крут.Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти героев Крут. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Глава государства возложил цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве. Память павших героев почтили минутой молчания", - сказано в нем.

Президент почтил память героев Крут. Фото: president.gov.uaПрезидент почтил память героев Крут. Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что бой под Крутами - героическая страница в истории борьбы украинцев за государственность.

"Это, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту украинского государства и смогли остановить противника, который значительно превосходил их по численности и оружию", - сказал Зеленский.

Зеленский возложил цветы в память героев Крут.Фото:president.gov.uaЗеленский возложил цветы в память героев Крут.Фото:president.gov.ua

Президент считает, что герои Крут, как и современные защитники Украины на востоке, являются достойным примером для будущих поколений.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Зеленский решил вместо парада на День независимости выделить 300 млн гривен на премии военным.

Также в Киеве появился мурал, посвященный героям Крут, а в прошлом году в Киеве прошел факельный марш в честь Героев Крут.

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