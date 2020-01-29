Зеленский почтил память героев Крут на Аскольдовой могиле

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии чествования памяти героев Крут. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини. "Глава государства возложил цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве. Память павших героев почтили минутой молчания", - сказано в нем. Президент почтил память героев Крут. Фото: president.gov.ua Зеленский отметил, что бой под Крутами - героическая страница в истории борьбы украинцев за государственность. "Это, прежде всего, о невероятной отваге и храбрости совсем юных, не до конца подготовленных курсантов, студентов и гимназистов, которые стали на защиту украинского государства и смогли остановить противника, который значительно превосходил их по численности и оружию", - сказал Зеленский. Зеленский возложил цветы в память героев Крут.Фото:president.gov.ua Президент считает, что герои Крут, как и современные защитники Украины на востоке, являются достойным примером для будущих поколений. Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Зеленский решил вместо парада на День независимости выделить 300 млн гривен на премии военным. Также в Киеве появился мурал, посвященный героям Крут, а в прошлом году в Киеве прошел факельный марш в честь Героев Крут.