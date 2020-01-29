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  • Цену на арестованный самолет Ан-148 снизили в два раза и повторно выставили его на продажу
29 января 2020, среда, 10:31 266
Экономика 2020-01-29T10:39:34+02:00
Українські Новини
Цену на арестованный самолет Ан-148 снизили в два раза и повторно выставили его на продажу

Цену на арестованный самолет Ан-148 снизили в два раза и повторно выставили его на продажу

Ярина Вацяк
СЕТАМ, Самолет, продажа самолета, Ан-148
Самолет Ан-148. Фото: setam
Самолет Ан-148. Фото: setam

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) снизило цену на арестованный самолет Ан-148-100В, который находится на балансе государственного предприятия "Антонов", на 50% до 88,545 млн гривен и повторно выставило его на продажу.

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ, передают Українські Новини.

"Уникальный Ан-148 с серийным номером №01-01 теперь вдвое дешевле. Самолет Ан-148-100В, 2005 года выпуска, был уценен на 50%. Сейчас стартовая цена составляет 88 544 725 гривен", - сказано в нем.

Торги состоятся 26 февраля.

Гарантийный взнос для участия (возвращается в случае проигрыша) - 4,427 млн гривен.

Продажа самолета Ан-148. Фото: setamПродажа самолета Ан-148. Фото: setam

Самолет Ан-148 повторно выставили на продаж. Фото: setamСамолет Ан-148 повторно выставили на продаж. Фото: setam

Арестованный самолет Ан-148 продают. Фото: setamАрестованный самолет Ан-148 продают. Фото: setam

Как сообщали Українські Новини, в феврале 2019 СЕТАМ продал арестованный за долги российский Boeing за 18 млн гривен.

Также СЕТАМ снизил цену на 20% на арестованное российское судно "Норд" и в 3-й раз выставил его на продажу.

Кроме того, СЕТАМ продаст часть кондфабрики АВК в Днипре за 121 млн гривен.

 

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