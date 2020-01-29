підписатися на розсилку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Ціну на заарештований літак Ан-148 знизили вдвічі і повторно виставили його на продаж
29 січня 2020, середа, 10:31 22
Економіка 2020-01-29T11:08:42+02:00
Українські Новини
Ціну на заарештований літак Ан-148 знизили вдвічі і повторно виставили його на продаж

Ціну на заарештований літак Ан-148 знизили вдвічі і повторно виставили його на продаж

Ярина Вацяк
СЕТАМ, літак, продаж літака, Ан-148
Літак Ан-148. Фото: setam
Літак Ан-148. Фото: setam

Державне підприємство "Система електронних торгів арештованим майном" (СЕТАМ) знизило ціну на заарештований літак Ан-148-100В, який знаходиться на балансі державного підприємства "Антонов", на 50% до 88,545 млн гривень і повторно виставило його на продаж.

Про це йдеться в повідомленні СЕТІВ, передають Українські Новини.

"Унікальний Ан-148 з серійним номером №01-01 тепер вдвічі дешевший. Літак Ан-148-100В, 2005 року випуску, був знижений в ціні на 50%. Зараз стартова ціна становить 88 544 725 гривень", - сказано в ньому.

Торги відбудуться 26 лютого.

Гарантійний внесок для участі (повертається у разі програшу) - 4,427 млн гривень.

Продаж літака Ан-148. Фото: setamПродаж літака Ан-148. Фото: setam

Літак Ан-148 повторно виставили на продаж. Фото: setamЛітак Ан-148 повторно виставили на продаж. Фото: setam

Заарештований літак Ан-148 продають. Фото: setamЗаарештований літак Ан-148 продають. Фото: setam

Як повідомляли Українські Новини, у лютому 2019 СЕТАМ продав заарештований за борги російський Boeing за 18 млн гривень.

Також СЕТАМ знизив ціну на 20% на арештоване російське судно "Норд" і в 3-й раз виставив його на продаж.

Крім того, СЕТАМ продасть частину кондфабрики АВК Дніпрі за 121 млн гривень.

 

Більше новин про: СЕТАМ літак продаж літака Ан-148

Верховний Суд зобов'язав ПГЗК виплатити підконтрольній Коломойському компанії 1,3 млрд гривень
Зеркаль стала радником Коболєва
Новини
Зеленський вшанував пам'ять героїв Крут.Фото: president.gov.ua
Зеленський вшанував пам'ять героїв Крут на Аскольдовій могилі 11:07
Верховний Суд зобов'язав ПГЗК виплатити підконтрольній Коломойському компанії 1,3 млрд гривень 10:54
В ПАРЄ заявили, що Росія виконала рекомендації і її не потрібно обмежувати 10:49
Зеленський за регіональними поїздками не поступається Порошенку 10:48 Документ
Міст метро в Києві. Фото: tsn.ua
Поліція хоче оштрафувати "мінера" мосту Метро на 70 тисяч гривень за збитий коптер 10:47
більше новин
НБУ різко обвалив гривню: офіційний курс на вівторок 05:55
Екс-главу одеської ДСНС відправили під нічний домашній арешт 23:35
Очікували більшого: ціна за тепло знову поповзе вгору 07:30
У Києві спіймали іноземця, який пограбував MARUV 21:45
Бахматюк побудував найбільші в Євразії фабрики, які НАБУ і прокуратура "не бачать", - звернення компанії 09:59
більше новин
Villa Les Cedres.Скріншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купив один із найдорожчих особняків світу за 200 млн євро 18:18
На Донбасі напередодні дня народження загинув боєць 28-ї ОМБр 19:16
Вілла Янукович у Криму. Фото:
Екс-дружина Януковича живе в особняку в окупованому Криму і веде бізнес 18:15
Сьогодні більшість українських супутникових каналів зникне з безкоштовного доступу 08:14
Діагностика можливого захворювання коронавірусом триває, - МОЗ 14:44
більше новин
Венедіктова не збирається звільняти свого заступника Бабікова, який був адвокатом Януковича
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok