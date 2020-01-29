Ціну на заарештований літак Ан-148 знизили вдвічі і повторно виставили його на продаж

Державне підприємство "Система електронних торгів арештованим майном" (СЕТАМ) знизило ціну на заарештований літак Ан-148-100В, який знаходиться на балансі державного підприємства "Антонов", на 50% до 88,545 млн гривень і повторно виставило його на продаж.

Про це йдеться в повідомленні СЕТІВ, передають Українські Новини.

"Унікальний Ан-148 з серійним номером №01-01 тепер вдвічі дешевший. Літак Ан-148-100В, 2005 року випуску, був знижений в ціні на 50%. Зараз стартова ціна становить 88 544 725 гривень", - сказано в ньому.

Торги відбудуться 26 лютого.

Гарантійний внесок для участі (повертається у разі програшу) - 4,427 млн гривень.

Продаж літака Ан-148. Фото: setam

Літак Ан-148 повторно виставили на продаж. Фото: setam

Заарештований літак Ан-148 продають. Фото: setam

Як повідомляли Українські Новини, у лютому 2019 СЕТАМ продав заарештований за борги російський Boeing за 18 млн гривень.

Також СЕТАМ знизив ціну на 20% на арештоване російське судно "Норд" і в 3-й раз виставив його на продаж.

Крім того, СЕТАМ продасть частину кондфабрики АВК Дніпрі за 121 млн гривень.