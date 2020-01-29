подписаться на рассылку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
29 января 2020, среда, 08:51 21
Общество 2020-01-29T08:51:22+02:00
Українські Новини
У Facebook случился глобальный сбой, зацепивший Западную Европу и США

У Facebook случился глобальный сбой, зацепивший Западную Европу и США

Ольга Фандорина
Facebook, Сбой в соцсети, Сбой в работе, Сбой в Facebook
Facebook. Фото: Itc
Facebook. Фото: Itc

В более десятка стран Европы и США был зафиксирован сбой в работе социальной сети Facebook вечером вторника, 28 января. Об этом  сообщает Downdetector.

Сбои в работе Facebook больше всего затронули США, Мексику, Колумбю, Бразилию, а также европейские страны - Великобританию, Испанию, Францию и другие. Пользователи из Украины о проблемах с доступом на сайт не сообщали.

Downdetector сообщает, что около 39% пользователей соцсети сообщили о проблемах во время просмотра новостной ленты, еще 35% владельцев аккаунтов пожаловались на полное отключение социальной сети. Еще 25% не смогли войти в свои аккаунты.

Проблемы пользователей соцсети. Фото: DowndetectorПроблемы пользователей соцсети. Фото: Downdetector

Ранее 3 июля, произошел сбой сразу в трех соцсетях - Facebook, WhatsApp и Instagram. Пользователи не могли отправлять и получать изображения, видео и другие файлы через свои социальные медиа-платформы.

Сбой в Facebook, WhatsApp и Instagram произошел из-за технического обслуживания.

Больше новостей о: Facebook Сбой в соцсети Сбой в работе Сбой в Facebook

Сегодня чтут память Героев Крут
Спасатели объявили штормовое предупреждение для части Украины
Новости
Кабмин сегодня проведет заседание 09:34
В Австралии воссоздали коронавирус от зараженного пациента и передадут в ВОЗ для исследований 09:22
В 2019 сумма наличных в обращении выросла на 6,2% до 425 млрд гривен, - НБУ 09:13
Меры правительства и НБУ по борьбе с кризисом недостаточные и неполные, - исследование 09:05
Олег Сенцов. Фото:facebook.com/oleg.sentsov
Сенцов заявил, что не собирается идти в политику 08:57
больше новостей
НБУ обвалил гривну: официальный курс валют на вторник 13:22
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Зеленский поддержал желание Главного раввина Украины признать митрополита Шептицкого Праведником народов мира 16:17
Бахматюк построил крупнейшие в Евразии фабрики, которые НАБУ и прокуратура "не видят", - обращение компании 09:59
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
больше новостей
Гривна продолжает стремительно падать: курс НБУ на 29 января
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok