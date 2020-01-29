У Facebook случился глобальный сбой, зацепивший Западную Европу и США

В более десятка стран Европы и США был зафиксирован сбой в работе социальной сети Facebook вечером вторника, 28 января. Об этом сообщает Downdetector.

Сбои в работе Facebook больше всего затронули США, Мексику, Колумбю, Бразилию, а также европейские страны - Великобританию, Испанию, Францию и другие. Пользователи из Украины о проблемах с доступом на сайт не сообщали.

Downdetector сообщает, что около 39% пользователей соцсети сообщили о проблемах во время просмотра новостной ленты, еще 35% владельцев аккаунтов пожаловались на полное отключение социальной сети. Еще 25% не смогли войти в свои аккаунты.

Проблемы пользователей соцсети. Фото: Downdetector

Ранее 3 июля, произошел сбой сразу в трех соцсетях - Facebook, WhatsApp и Instagram. Пользователи не могли отправлять и получать изображения, видео и другие файлы через свои социальные медиа-платформы.

Сбой в Facebook, WhatsApp и Instagram произошел из-за технического обслуживания.