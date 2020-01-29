Журналисты обнаружили несоответствие в декларации нового и.о. главы АМПУ

Александр Голодницкий, недавно назначенный временно исполняющим обязанности главы Ассоциации морских портов Украины, имеет неоднозначную репутацию на морском рынке. По данным издания delo.ua, чиновника, который ранее возглавлял ГП "Дельта-Лоцман", неоднократно подозревали в коррупции, монополизации рынка лоцманских услуг и других злоупотреблениях.

Журналисты обратили внимание, что Голодницкий в своей декларации указал почти 1 млн грн дивидендов, полученных от частной аудиторской фирмы "Аудит-Гарант Николаев".

"При этом в официальном реестре юридических лиц чиновник не фигурирует как основатель или руководитель этой фирмы: единственным бенефициаром и директором "Аудит-Гаранта" является некая Людмила Чамара", - говорится в статье.

Издание сообщает, что работа Голодницкого на предприятии "Дельта Лоцман" в 2008 году началась с протестов: работники даже не пускали чиновника в кабинет. Акции протеста сопровождали работу нынешнего и.о. главы АМПУ и в последующие годы.

"В декабре 2016 года под офисом "Дельта Лоцман" в Николаеве митинговали капитаны - бывшие сотрудники этого госпредприятия. Дело в том, что после увольнения и перехода на работу в частные компании капитанам аннулировали квалификационные свидетельства. В то же время, у сотрудников другой частной компании - "Марин Порт Сервис" - таких проблем не возникло, что объяснялось тем, что эта фирма могла неофициально контролироваться Александром Голодницким", - сообщают журналисты.

Издание напоминает, что против монополизации рынка лоцманских услуг выступал даже тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян, но руководство АМПУ с его позицией не согласилось.

Против Голодницкого, пишет издание, выдвигались и более серьезные обвинения - в сдаче национальных интересов в пользу России. Это было связано с закупкой программного обеспечения для регулирования движения судов: "Дельта-лоцман" отказалась от украинского программного комплекса "Дельта-Навигатор" в пользу такого же продукта от компании "Транзас".

"Активисты "Национального корпуса", которые проводили акцию протеста в Николаеве, утверждали, что "Транзас" имеет российские корни. При этом в 2016 году "Дельта-Лоцман" подверглась хакерской атаке, которую должным образом не расследовали. Активисты опасались, что таким образом россияне могли получить доступ к стратегической информации, важной для морской безопасности Украины", - говорится в статье.

По данным журналистов, участники морского рынка опасаются, что в должности исполняющего обязанности главы АМПУ Александр Голодницкий пробудет достаточно долго, что негативно скажется на управлении украинскими портами.

"Руководитель с приставкой "и.о." более уязвим для манипуляций со стороны бизнес-групп, контролирующих морскую отрасль", - объясняет delo.ua и напоминает, что предыдущий руководитель госпредприятия Райвис Вецкаганс три года проработал в статусе исполняющего обязанности главы АМПУ, так и не пройдя конкурсные процедуры.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины согласовал назначение Александра Голодницкого на заседании 24 января 2020 года. Днем ранее был объявлен конкурс на постоянного руководителя ГП "АМПУ", прием документов от соискателей продлится до 7 февраля.