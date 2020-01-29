Журналісти виявили невідповідність у декларації нового в.о. глави АМПУ

Олександр Голодницький, нещодавно призначений тимчасово виконуючим обов'язки голови Асоціації морських портів України, має неоднозначну репутацію на морському ринку. За даними видання delo.ua, чиновника, який раніше очолював ДП "Дельта-Лоцман", неодноразово підозрювали в корупції, монополізації ринку лоцманських послуг та інших зловживання.

Журналісти звернули увагу, що Голодницький в своїй декларації вказав майже 1 млн грн дивідендів, отриманих від приватної аудиторської фірми "Аудит-Гарант Миколаїв".

"При цьому в офіційному реєстрі юридичних осіб чиновник не фігурує як засновник або керівник цієї фірми: єдиним бенефіціаром і директором "Аудит-Гаранта" є така собі Людмила Чамара", - йдеться в статті.

Видання повідомляє, що робота Голодницького на підприємстві "Дельта Лоцман" у 2008 році почалась із протестів: працівники навіть не пускали чиновника в кабінет. Акції протесту супроводжували роботу нинішнього в.о. глави АМПУ і в наступні роки.

"У грудні 2016 року біля офісу "Дельта Лоцман" у Миколаєві мітингували капітани - колишні співробітники цього держпідприємства. Справа в тому, що після звільнення і переходу на роботу в приватні компанії капітанам анулювали кваліфікаційні свідоцтва. У той же час, у співробітників іншої приватної компанії - "Марін Порт Сервіс" - таких проблем не виникло, що пояснювалося тим, що ця фірма могла неофіційно контролюватися Олександром Голодницьким", - повідомляють журналісти.

Видання нагадує, що проти монополізації ринку перевезень лоцманських послуг виступав навіть тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян, але керівництво АМПУ з його позицією не погодилося.

Проти Голодницького, пише видання, висувалися і більш серйозні звинувачення - в здачі національних інтересів на користь Росії. Це було пов'язано із закупівлею програмного забезпечення для регулювання руху суден: "Дельта-лоцман" відмовилася від українського програмного комплексу "Дельта-Навігатор" на користь такого ж продукту від компанії "Транзас".

"Активісти "Національного корпусу", які проводили акцію протесту в Миколаєві, стверджували, що "Транзас" має російське коріння. При цьому в 2016 році "Дельта-Лоцман" зазнала хакерської атаки, яку належним чином не розслідували. Активісти побоювалися, що таким чином росіяни могли отримати доступ до стратегічної інформації, важливої ​​для морської безпеки України", - йдеться в статті.

За даними журналістів, учасники морського ринку побоюються, що на посаді виконуючого обов'язки глави АМПУ Олександр Голодницький пробуде досить довго, що негативно позначиться на управлінні українськими портами.

"Керівник з приставкою "в.о." більш вразливий для маніпуляцій з боку бізнес-груп, які контролюють морську галузь", - пояснює delo.ua і нагадує, що попередній керівник держпідприємства Райвис Вецкаганс три роки пропрацював в статусі виконуючого обов'язки глави АМПУ, так і не пройшовши конкурсні процедури.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України погодив призначення Олександра Голодницького на засіданні 24 січня 2020 року. Днем раніше було оголошено конкурс на постійного керівника ДП "АМПУ", прийом документів від претендентів триватиме до 7 лютого.