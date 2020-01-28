Рекламу Офиса генпрокурора оплачивает бюджет США, - СМИ

С начала нового 2020 года в социальной сети Facebook появилась платная реклама Офис генерального прокурора. Рекламные посты ведомства, которое возглавляет генпрокурор Руслан Рябошапка касаются в основном кадровой политики и новых прокуроров.

На данный момент один рекламный пост активен, а всего создано девять рекламных постов, пишет "Страна".

Общий бюджет каждого объявления - порядка 100 долларов.

Скриншот рекламы Рябошапки

Офис Рябошапки официально эту рекламу сам не оплачивает. Это делает ООО "Стратком".

Эта компания называет себя "Центром стратегических коммуникаций Стратком". Ее возглавляет координатор проекта Минобороны "Игры непокоренных" Оксана Горбач. Центр создан в 2015 году и занимается пиаром органов власти Украины.

На Fаcebook-странице "Страткома" говорится, что компания занимается информационной поддержкой набора прокуроров.

Скриншет поста "Стратком"

Причем оплачивает это бюджет США.

На сервисе GovTribe, который аккумулирует информацию о выданных американским правительством грантах, указано, что в ноябре 2019 и январе 2020 года "Стратком" получил два гранта на информационную поддержку Офиса генпрокурора - 15 и 24 тысячи долларов.

То есть за два с лишним месяца "Стратком" получил на рекламирование Рябошапки около 40 тысяч долларов.

И еще 5300 долларов - на тренинги по медиакоммуникации для Госпогранслужбы.

До этого крупный грант в 74 тысячи долларов "Стратком" получил в марте 2019 года. Он был призван помогать реформам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Скриншот Federal Grand Avords

Во всех случаях грантодателем выступают два ведомства - Международное бюро по борьбе с наркотиками США и посольство Америки в Украине.

Судя по выданным грантам, именно антинаркотическое ведомство США активно занимается помощью украинским правоохранительным органам. Что само по себе весьма интересно - учитывая, что Украина стоит на пути наркотрафика из Средней Азии в Европу.

Скриншот Federal Grand Avords

Скриншот Federal Grand Avords

Как сообщали Українські Новини, Рябошапка в декабре заработал в семь раз больше оклада.

Тем временем, Рябошапка вернул трех прокуроров по делам Евромайдана.