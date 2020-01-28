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28 января 2020, вторник, 19:20 45
Президент 2020-01-28T19:29:18+02:00
Українські Новини
В соцсетях "вспоминают", как Зеленский набивал рот монетами на камеру в 2004 году

В соцсетях "вспоминают", как Зеленский набивал рот монетами на камеру в 2004 году

Елизавета Кесельман
Владимир Зеленский, Владимир Омелян, Зеленский в молодости, Владимир Вятрович

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян вспомнил 2004 год, где Президент Владимир Зеленский в возрасте 26 лет проходил вместе с друзьями того времени другом Денисом Манжосовым и Александром Пикаловым испытания популярной телеигры "Форт Буаяр", опубликовав видео фрагмента этого шоу на своей странице в Facebook.

 

Видео показывает, как друзья изо всех сил пытаются нагрести побольше монет. Владимир Зеленский активно набивает ими рот. Но когда игроки бегут к выходу, то их монеты высыпаются. В итоге, вынести им удалось не так уже и много "золота".

"Так и есть. Украина 2020", - подписывает опубликованное видео Омелян.

"Прошу отметить, что Зеленский уже тогда  был бандеровцем, с красно-черной фаной на щечках.

Очередная операция по задействованию агента Степана Бандеры прошла успешно!" - добавляет в комментарии Омелян.

Скриншот: facebook.com/volodymyr.omelyanСкриншот: facebook.com/volodymyr.omelyan

Видео вызвало множество комментариев, в которых критикуют действующего Президента.

"Думаю, что в реале не успеет сбежать", - написал под видео нардеп Владимир Вятрович.

Как сообщали Українські Новини, ранее Омелян нахамил Зеленскому в ответ на критику чиновников, назвав Президента "лифтером". 

Также  в апреле Соломенский районный суд Киева закрыл уголовное производство по обвинению министра инфраструктуры Владимира Омеляна в незаконном обогащении, а в ноябре заявил, что чиновник заплатит штраф в случае признания судом его виновным. 

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