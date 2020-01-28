Экс-нардеп Мосийчук остается под охраной СБУ

Сотрудники Службы безопасности продолжают охранять бывшего депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука (фракция Радикальной партии Олега Ляшко).

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Охрану никто не снимал, но расследование покушения, а главное установления заказчиков (все находилось на завершающей стадии) поставлено на паузу по непонятным причинам", - сказал он.

При этом, согласно ответу СБУ на запрос Українських Новин, информация о лицах, взятых под охрану, в том числе Мосийчуке является конфиденциальной.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины установила личность гражданина России, подозреваемого в причастности к покушению на Мосийчука.

26 октября 2017 года в результате взрыва возле телеканала Espreso.TV в Соломенском районе Киева погибли бывший сотрудник Министерства внутренних дел Михаил Мормиль и охранник Мосийчука, полицейский Руслан Кушнирук; политолог Виталий Бала и Мосийчук, а также еще одна женщина были госпитализированы.