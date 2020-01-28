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28 января 2020, вторник, 17:46 205 Документ
Силовые структуры 2020-01-28T17:46:25+02:00
Українські Новини
Экс-нардеп Мосийчук остается под охраной СБУ

Экс-нардеп Мосийчук остается под охраной СБУ

Жора Шокин
Игорь Мосийчук, Теракт, Охрана, СБУ, Покушение
Мосийчук. Фото: facebook.com/igor.mosijcuk
Мосийчук. Фото: facebook.com/igor.mosijcuk

Сотрудники Службы безопасности продолжают охранять бывшего депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука (фракция Радикальной партии Олега Ляшко).

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Охрану никто не снимал, но расследование покушения, а главное установления заказчиков (все находилось на завершающей стадии) поставлено на паузу по непонятным причинам", - сказал он.

При этом, согласно ответу СБУ на запрос Українських Новин, информация о лицах, взятых под охрану, в том числе Мосийчуке является конфиденциальной.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины установила личность гражданина России, подозреваемого в причастности к покушению на Мосийчука.

26 октября 2017 года в результате взрыва возле телеканала Espreso.TV в Соломенском районе Киева погибли бывший сотрудник Министерства внутренних дел Михаил Мормиль и охранник Мосийчука, полицейский Руслан Кушнирук; политолог Виталий Бала и Мосийчук, а также еще одна женщина были госпитализированы.

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