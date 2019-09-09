СБУ установила россиянина, причастного к покушению на Мосийчука

Служба безопасности Украины установила гражданина России, подозреваемого в причастности к покушению на бывшего депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука (Радикальная партия Олега Ляшко)

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Так, СБУ продолжает расследовать теракт, произошедший 25 октября 2017 года около выхода из телеканала "Эспрессо" в Киеве, и в результате которого погибли 2 человека, а депутат Мосийчук и политолог Виталий Бала были ранены.

Согласно материалам уголовного производства, установлен гражданин Российской Федерации, который может быть причастен к подготовке совершения этого террористического акта.

В частности, указанное лицо собирало информацию в отношении депутата Мосийчука, а именно, адреса его проживания и пребывания, маршрутов передвижения, транспортных средств, которые он использует, а также данные о его родных и близких.

По полученной правоохранителями информации, россиянин впервые прибыл на территорию Украины 25 июля 2016 года пассажирским поездом из Санкт-Петербурга и с этого периода по 16 марта 2017 года систематически посещал территорию Украины.

В связи с угрозой национальным интересам в сфере обеспечения государственной безопасности, 23 апреля текущего года Служба безопасности Украины вынесла постановление о запрете въезда в Украину указанному гражданину РФ сроком на 3 года.

Тем не менее, 29 июня россиянин прибыл в Украину на самолете из Минска, а 15 июля - вылетел в Стамбул из Борисполя (Киевская область).

20 июля подозреваемый снова прибыл в Украину из Турции.

Пересечение государственной границы Украины россиянин совершал, используя поддельный паспорт на другое лицо.

Так, установлено, что он использовал паспорт гражданина Украины, осужденного в 2013 года за выращивание маковой соломки.

Данный гражданин отбывал наказание в исправительной колонии в Николаевской области, а в июле 2015 года выехал в аннексированный Крым.

Паспорт на его имя использовал подозреваемый.

Согласно данным СБУ, находясь на территории Украины, подозреваемый россиянин собирал информацию и устанавливал места пребывания/проживания выходцев с Северного Кавказа, которые принимали или принимают участие в АТО/ООС в составе добровольческих формирований, а именно батальона имени «Шейха Мансура» и занимались волонтерской деятельностью.

Кроме этого, по информации, полученной по линии международного сотрудничества, россиянин, используя поддельный украинский паспорт, систематически посещал территорию Турции, где выискивал возможность совершения террористических актов в отношении лиц кавказского происхождения, находящихся на территории указанной страны.

Как сообщали Українськi Новини, 26 октября 2017 года в результате взрыва возле телеканала Espreso.TV в Соломенском районе Киева погибли бывший сотрудник Министерства внутренних дел Михаил Мормиль и охранник Мосийчука, полицейский Руслан Кушнирук; политолог Виталий Бала и Мосийчук, а также еще одна женщина были госпитализированы.

Служба безопасности Украины, по результатам расследования преступления, заявила о причастности 3 украинцев и сотрудника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России к теракту.