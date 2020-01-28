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28 января 2020, вторник, 17:12 13
Происшествия 2020-01-28T17:23:03+02:00
Українські Новини
Полиция задержала подозреваемого в заказе поджога автомобиля во Львове

Полиция задержала подозреваемого в заказе поджога автомобиля во Львове

Василь Трухан
Поджог автомобиля
Фото ГУ НП во Львовской области
Фото ГУ НП во Львовской области

Полиция задержала подозреваемого в заказе поджога автомобиля Mercedes военного комиссара во Львовской области. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

«Правоохранители задержали 57-летнего жителя Стрыя при передаче им части средств в сумме 800 долларов США за поджог автомобиля, который принадлежит 49-летнему львовянину”, - сообщил он

Кроме того, мужчина предложил дополнительное денежное вознаграждение за избиение владельца автомобиля и поджог административного здания одного из военных комиссариатов во Львове.

Таким образом, правоохранители предотвратили совершение указанных преступлений.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Досудебное расследование продолжается.

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