Во Львове две электроопоры рухнули на дорогу, повредив троллейбус и автомобиль

Сегодня днем, 28 янврая, во Львове по ул. Научная упали две электроопоры. Об этом сообщил помощник гендиректора Львовской национальной галереи искусств Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Так, Зинкевич сообщил, что повреждены троллейбус и автомобиль.

"По ул. Научная в направлении Стрыйской. Упало два столба электроопоры. Повреждены троллейбус и автомобиль. Движение перекрыто, объезд по тротуару", - написал Зинкевич.

Троллейбус повредила электроопора

Поврежден троллейбус, который находился на маршруте, и легковой автомобиль. И если повреждения первого незначительные, то легковое авто сильно пострадало.

Электроопоры рухнули на автомобиль и троллейбус во Львове. Фото: Игорь Зинкевич/Фейсбук

Причины инцидента пока неизвестны, однако в горсовете заверили, что пострадавших нет. На месте работали службы коммунального предприятия "Львовэлектротранс" и полиция.

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