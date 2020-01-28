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28 января 2020, вторник, 16:42 40
Происшествия 2020-01-28T16:42:51+02:00
Українські Новини
Во Львове две электроопоры рухнули на дорогу, повредив троллейбус и автомобиль

Во Львове две электроопоры рухнули на дорогу, повредив троллейбус и автомобиль

Анна Рудык
Электроопора, ДТП во Львове, ДТП с троллейбусом, падение электроопоры
Падение электроопор во Львове. Фото: Игорь Зинкевич/Фейсбук
Падение электроопор во Львове. Фото: Игорь Зинкевич/Фейсбук

Сегодня днем, 28 янврая, во Львове по ул. Научная упали две электроопоры. Об этом сообщил помощник гендиректора Львовской национальной галереи искусств Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Так, Зинкевич сообщил, что повреждены троллейбус и автомобиль.

"По ул. Научная в направлении Стрыйской. Упало два столба электроопоры. Повреждены троллейбус и автомобиль. Движение перекрыто, объезд по тротуару", - написал Зинкевич.

Троллейбус повредила электроопора. Фото: Игорь Зинкевич/ФейсбукТроллейбус повредила электроопора

Поврежден троллейбус, который находился на маршруте, и легковой автомобиль. И если повреждения первого незначительные, то легковое авто сильно пострадало.

Электроопоры рухнули на автомобиль и троллейбус во Львове. Фото: Игорь Зинкевич/ФейсбукЭлектроопоры рухнули на автомобиль и троллейбус во Львове. Фото: Игорь Зинкевич/Фейсбук

Причины инцидента пока неизвестны, однако в горсовете заверили, что пострадавших нет. На месте работали службы коммунального предприятия "Львовэлектротранс" и полиция.

Как сообщали Українські Новини, в Виннице электроопора упала на автомобиль, пострадал водитель.

Ранее в Николаеве из-за сильного ливня рухнула электроопора.

А в Хмельницкой области легковушка влетела в электроопору, погибли 4 человека.

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