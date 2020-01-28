Двух одиннадцатиклассниц задержали по подозрению в "минировании" школ в Киеве

Полиция задержала 2 одиннадцатиклассниц по подозрению в ложном сообщении о минировании школ в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

"Две ученицы одиннадцатого класса позвонили в полицию и сообщили о заминировании общеобразовательных школ в Дарницком районе. Начато уголовное производство", - написано в нем.

После сообщения правоохранители выехали на места происшествия.

Было эвакуировано более 1,5 тыс. учеников школ, обследованы помещения и прилегающие территории.

Взрывоопасные устройства или вещества не были обнаружены.

Правоохранители установили причастных к правонарушению лиц: двух 17-летних учениц 11 класса одной из "заминированных" школ.

Они признали свою вину и объяснили свой поступок тем, что хотели "пошутить".

Поскольку школьницы подлежат уголовной ответственности, то решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 24 января коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станции "Крещатик" (и пересадку на нее), "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная" из-за анонимного сообщения о минировании