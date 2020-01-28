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28 января 2020, вторник, 14:12 26
Политика 2020-01-28T14:12:16+02:00
Українські Новини
Зеленский увеличил штат аппарата СНБО на 30 работников

Зеленский увеличил штат аппарата СНБО на 30 работников

Надежда Комендантова
СНБО
СНБО. Фото: Телеграф
СНБО. Фото: Телеграф

Президент Владимир Зеленский увеличил предельную численность штата аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на 30 работников до 190.

Об этом говорится в указе №27 от 28 января, передают Українськi Новини.

Также Зеленский возложил на аппарат СНБО информационно-аналитическое, экспертное, организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Национального координационного центра кибербезопасности.

Как сообщали Українськi Новини, 25 октября 2019 года Зеленский назначил секретаря СНБО Алексея Данилова руководителем Национального координационного центра кибербезопасности. 

Также при СНБО создали оперативную группу для борьбы с коронавирусом.

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