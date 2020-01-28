Боевики неделю блокируют доступ патрулям ОБСЕ к участку разведения под Петровском, - украинская сторона СЦКК

Боевики неделю блокируют доступ патрулям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в пределах участка разведения у Петровского в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, боевики препятствуют выполнению наблюдения представителями СММ ОБСЕ в участках разведения сил и средств со своей стороны.

В отчете от 27 января СММ ОБСЕ сообщает, что 25 и 26 января на блокпосте боевиков им снова отказали в проезде на Юг в направлении участка разведения в районе Петровского.

Объяснили они это "приказами от командиров", "проведением комплекса спецмероприятий" и "работ по разминированию в этом районе".

Отмечается, что препятствование передвижения патрулей СММ фиксируется ежедневно в течение недели.

"Кроме того, в эти дни, пролетая над населенным пунктом Петровское, БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения)",- говорится в сообщении.

Такие действия могут иметь цель скрыть деятельность вооруженных формирований оккупанта и нарушения Минских договоренностей.

Украинская сторона обращает внимание, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии являются недопустимыми.

Как сообщали Українські Новини, 27 января боевики под видом ВСУ обстреляли участок разведения войск у Петровского.