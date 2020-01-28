В Одессе на улице себя подожгла женщина

Женщина подожгла себя на улице в центре Одессе 27 января вечером. Инцидент произошел в Приморском районе у дома №21 на улице Ольгиевской.

Об этом сообщает "Подслушано Одесса" в Facebook.

"Крикнув, что она устала жить, женщина подожгла себя. Ритуал самосожжения остановили соседи, которые потушили ее и передали пострадавшую медикам", - говорится в сообщении.

Инцидент запечатлен на видео в черно-белом качестве. На записи видно, как сразу несколько мужчин выбежали на помощь загоревшейся женщине.

Пламя потушили местные жители, которые услышали крики. Они также вызвали скорую помощь и передали пострадавшую женщину медикам.

В полиции инцидент пока не комментируют.

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