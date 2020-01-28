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28 января 2020, вторник, 09:29 7
Происшествия 2020-01-28T09:29:12+02:00
Українські Новини
В Одессе на улице себя подожгла женщина

В Одессе на улице себя подожгла женщина

Ольга Фандорина
Самоподжог, Поджог, Одесса

Женщина подожгла себя на улице в центре Одессе 27 января вечером. Инцидент произошел в Приморском районе у дома №21 на улице Ольгиевской.

Об этом сообщает "Подслушано Одесса" в Facebook

"Крикнув, что она устала жить, женщина подожгла себя. Ритуал самосожжения остановили соседи, которые потушили ее и передали пострадавшую медикам", - говорится в сообщении. 

Инцидент запечатлен на видео в черно-белом качестве. На записи видно, как сразу несколько мужчин выбежали на помощь загоревшейся женщине. 

Пламя потушили местные жители, которые услышали крики. Они также вызвали скорую помощь и передали пострадавшую женщину медикам.

В полиции инцидент пока не комментируют.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве мужчина зашел в зал игровых автоматов и пытался покончить жизнь самоубийством.

Ранее пьяный киевлянин пытался сжечь себя в Печерском райуправлении полиции.

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