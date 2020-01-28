В Одессе на улице себя подожгла женщина

Женщина подожгла себя на улице в центре Одессе 27 января вечером. Инцидент произошел в Приморском районе у дома №21 на улице Ольгиевской. Об этом сообщает "Подслушано Одесса" в Facebook. "Крикнув, что она устала жить, женщина подожгла себя. Ритуал самосожжения остановили соседи, которые потушили ее и передали пострадавшую медикам", - говорится в сообщении. Инцидент запечатлен на видео в черно-белом качестве. На записи видно, как сразу несколько мужчин выбежали на помощь загоревшейся женщине. Пламя потушили местные жители, которые услышали крики. Они также вызвали скорую помощь и передали пострадавшую женщину медикам. В полиции инцидент пока не комментируют. Как сообщали Українські Новини, в Киеве мужчина зашел в зал игровых автоматов и пытался покончить жизнь самоубийством. Ранее пьяный киевлянин пытался сжечь себя в Печерском райуправлении полиции.