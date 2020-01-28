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28 января 2020, вторник, 08:46 53
Общество 2020-01-28T08:58:02+02:00
Українські Новини
Сегодня исполнилось бы 69 лет Леониду Каденюку

Сегодня исполнилось бы 69 лет Леониду Каденюку

Надежда Комендантова
Леонид Каденюк, День рождения, Космонавт, Астронавт
Леонид Каденюк. Фото: www.nasa.gov
Леонид Каденюк. Фото: www.nasa.gov

Сегодня исполнилось бы 69 лет Леониду Каденюку.

Родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области.

Украинский летчик-испытатель 1-го класса, космонавт, генерал-майор авиации, Герой Украины.

Первый и единственный астронавт независимой Украины.

Космический полет состоялся 19 ноября - 5 декабря 1997 года на космическом корабле "Колумбия".

Впервые, во время полета Каденюка, в космосе побывали трезубец, украинский флаг и прозвучал гимн Украины.

Умер 31 января 2018 года.

Как сообщали Українські Новини, Леонид Каденюк скончался 31 января 2018 года.

Ранее первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк заявил о нелогичности переноса Дня космонавтики с 12 апреля на 19 ноября.

Тем временем, в Украине готовятся снять фильм о космонавте Каденюке.

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