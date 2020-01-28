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28 января 2020, вторник, 08:35 57
Политика 2020-01-28T08:35:17+02:00
Українські Новини
Во Львове госпитализировали студента, вернувшегося из Китая

Во Львове госпитализировали студента, вернувшегося из Китая

Ольга Фандорина
Китай, Студент, Госпитализация, Коронавирус в Китае
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

Во Львове госпитализировали юношу, который вернулся с учебы из Китая, где от вспышки коронавируса умерли 100 человек. Об этом рассказал заместитель руководителя ГУ Львовский областной лабораторный центр Минздрава Украины Олег Когут во время брифинга.

По его словам, первые анализы свидетельствуют об отсутствии коронавируса из Китая, но специалисты будут проводить окончательные исследования.

"Симптоматика у него незначительная, даже температуры нет, а болен он с 23 числа, еще будучи в Китае он почувствовал себя не совсем хорошо - у него появился насморк и кашель, но каких-то других симптомов не было", - рассказал Когут.

Несмотря на то, что юноша учится далеко от города Ухань, медики скорой госпитализировали его и изолировали в отдельном боксе. Тщательные исследования будут проведены 28 января.

19-летний студент прилетел из Китая в Варшаву, откуда уже ехал до Львова автобусом. Сейчас пытаются установить и водителя перевозчика,и пассажиров, которые контактировали с парнем. Кроме того, его мать сейчас также в больнице, однако без признаков заболевания.

Как сообщали Українські Новини, в Пекине зарегистрирована первая смерть от коронавируса. 


Тем временем улицы в Ухане почти полностью опустели, редкие прохожие были замечены в масках и c продуктовыми сумками. 

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