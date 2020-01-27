Приватбанк в Днипре выставил на продажу "дом Брежнева" почти за 100 млн гривен

Приватбанк продает часть административно-общественного комплекса в Днипре, расположенного на Крутогорном спуске. Об этом передает Радио Свобода.

"Дом Брежнева" - именно так называют представители Приватбанка, решившие вставить комплекс на продажу.

Аукцион на площадке OpenMarket назначен на 4 февраля. Стартовая цена лота составляет около 98 млн гривен.

Как уточнил журналистам представитель Приватбанка Олег Серга, этот комплекс является залоговым имуществом. Информацию о бывшем владельце в банке не обнародуют.

"Наша задача - реализовать залоговое имущество на условиях, наиболее выгодных для банка", - сказал Олег Серга.

В состав комплекса на Крутогорная входит бывшая резиденция генсека КПСС Леонида Брежнева, где он жил, когда еще занимал должность первого секретаря Днепропетровского обкома. Там в свое время также жили другие местные партийные деятели.

Сейчас заявки на участие в лоте подали уже четыре человека. Все расходы, связанные с заключением и нотариальным удостоверением договоров купли-продажи, оплачивает победитель аукциона.

Как сообщали Українські Новини, Приватбанк ввел новый сервис, благодаря которому, перевод из-за границы теперь можно получить сразу на карту.

Также в декабре 2019 года, Национальный банк одержал первую победу в судебных процессах по определению связанных лиц с Приватбанком накануне национализации.