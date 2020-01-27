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27 января 2020, понедельник, 17:12 67
Судебная власть 2020-01-27T17:21:57+02:00
Українські Новини
Экс-директор КП "Спецжилфонд" внес залог 2,3 млн гривен

Экс-директор КП "Спецжилфонд" внес залог 2,3 млн гривен

Жора Шокин
Спецжилфонд, Федотов, Залог, НАБУ, Высший антикоррупционный суд
Деньги. Гривны. Украфото
Деньги. Гривны. Украфото

Бывший директор коммунального предприятия "Спецжилфонд" Константин Федотов, подозреваемый в продаже имущественных прав на 20 квартир в новострое в центре Киева по существенно заниженным ценам, что нанесло общине столицы ущерб в размере 5,9 млн гривен, внес залог в размере 2,3 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"Он внес залог", - сказала она.

Спикер не уточнила, когда именно был внесен залог, однако это было сделано в установленный судом 5-дневный срок.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд отпустил экс-директора КП "Спецжилфонд" под залог в 2,3 млн гривен и запретил выезд за границу.

НАБУ готовит подозрения за обман для получения незаконной компенсации еще ряду экс-депутатов Рады.

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