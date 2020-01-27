Экс-директор КП "Спецжилфонд" внес залог 2,3 млн гривен

Бывший директор коммунального предприятия "Спецжилфонд" Константин Федотов, подозреваемый в продаже имущественных прав на 20 квартир в новострое в центре Киева по существенно заниженным ценам, что нанесло общине столицы ущерб в размере 5,9 млн гривен, внес залог в размере 2,3 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"Он внес залог", - сказала она.

Спикер не уточнила, когда именно был внесен залог, однако это было сделано в установленный судом 5-дневный срок.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд отпустил экс-директора КП "Спецжилфонд" под залог в 2,3 млн гривен и запретил выезд за границу.

НАБУ готовит подозрения за обман для получения незаконной компенсации еще ряду экс-депутатов Рады.