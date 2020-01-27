На Троещине у едущего трамвая отвалились колеса

В Киеве у трамвая во время движения отлетели колеса. ДТП произошло 27 января на перекрестке улиц Сабурова и Закревского, на столичной Троещине.Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный". В результате происшествия на данном участке заблокировано движение трамваев. "На перекрестке Закревского и Сабурова рабочие пытаются починить трамвай. Движение трамваев пока заблокирован.", - говорится в сообщении. Также в Киеве трамвай дважды сошел с рельс, движение транспорта изменили. Ранее в Одессе поперек дороги остановился трамвай и пассажирам пришлось его толкать. Также в Одессе пенсионерка выпала из трамвая. Так и одесский трамвай не выдержал крупного пассажира и лишился окна.