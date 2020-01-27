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27 января 2020, понедельник, 16:24 47
Происшествия 2020-01-27T16:24:51+02:00
Українські Новини
На Троещине у едущего трамвая отвалились колеса

На Троещине у едущего трамвая отвалились колеса

Ольга Фандорина
Трамвай, ДТП с трамваем
Трамвай на Троещине. Фото: Киев Оперативный
Трамвай на Троещине. Фото: Киев Оперативный

В Киеве у трамвая во время движения отлетели колеса. ДТП произошло 27 января на перекрестке улиц Сабурова и Закревского, на столичной Троещине.Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

В результате происшествия на данном участке заблокировано движение трамваев.

"На перекрестке Закревского и Сабурова рабочие пытаются починить трамвай. Движение трамваев пока заблокирован.", - говорится в сообщении.

Также в Киеве трамвай дважды сошел с рельс, движение транспорта изменили.

Ранее в Одессе поперек дороги остановился трамвай и пассажирам пришлось его толкать. Также  в Одессе пенсионерка выпала из трамвая.

Так и одесский трамвай не выдержал крупного пассажира и лишился окна.

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