Потепление до +6 и густой туман: синоптики дали прогноз на вторник

В то время как синоптики дали прогноз на всю зиму, где пообещали позднюю весну, 28 января в Киеве будет облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...+2 градуса, днем +4...+6 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью без осадков, днем местами дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +2...-4 градуса, днем +2...+8 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем мокрый снег, температура в течении суток -1...-6 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем дождь, температура ночью -1...+1 градус, днем +5...+7 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем дождь, температура ночью -1...+1 градус, днем +5...+7 градусов.

В Сваляве ночью без существенных осадков, днем дождь и мокрый снег, температура ночью -1...+1 градус, днем +2...+4 градуса.

На севере Украины облачно, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -2...+3 градуса, днем +1...+7 градусов, в Сумской области 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно, ночью без осадков, днем дождь, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...+3 градуса, днем 0...+6 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью без осадков, днем местами дождь, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +2...-3 градуса, днем 0...+6 градусов.

На юге Украины облачно, в течение суток дождь, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...+3 градуса, в Одесской области -1…+4 градуса, днем +1...+7 градусов.

В Крыму облачно, в течение суток дождь, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...+5 градусов, днем +4...+9 градусов.

В Ялте в течение суток дождь. Температура ночью +2...+4 градуса, днем +6...+8 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.