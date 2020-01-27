"Власть хочет уничтожить то, что строилось годами", - адвокат Бойко об отмене адвокатской монополии

Адвокат Петр Бойко считает, что Украина уже прошла этап, когда в судах интересы граждан защищали как адвокаты, так и непрофессиональные юристы. По его мнению, граждане так или иначе будут отдавать предпочтение услугам профессиональных адвокатов.

Об этом он сказал Українським Новинам.



"Адвокаты понимают, что граждане в любом случае будут обращаться к профессионалам для защиты своих прав в судах, вне зависимости от того, какие решения и законы примет власть. В истории украинской судебной системы уже был этап, когда судьям в судебных заседаниях приходилось иметь дело с обычными юристами, и этот опыт был печальный. Собственно, в том числе и по этой причине была введена так называемая адвокатская монополия. А потом пришла нынешняя власть и стала принимать решения, разрушающие то, что строилось годами", - отметил он.

По его мнению, против адвокатской монополии выступают люди, которые не связаны с адвокатской профессией либо же те, кому не удалось получить заветный адвокатский статус.

Их "волнует ответственность, боятся, что их могут выгнать, лишить свидетельства".



"Если у нас поднимается вопрос о ненадлежащей профессиональной помощи, то давайте лучше разбираться в правозащитном институте адвокатуры и приводить его к надлежащей деятельности, а так мы должны иметь возможность оказывать правовую помощь людям - неудачникам, то есть людям, которые не могут сдать экзамены, или же людям, которые не хотят подчинятся определенным правилам этики, которые устанавливает профессиональный цех. То есть тем, кто не желает соблюдать определенный профессиональный стандарт. И это называется свобода оказания правовых услуг", - отметил Бойко.

Как сообщали Українські Новини, вице-президент Национальной ассоциации адвокатов Украины Валентин Гвоздий считает, что отмена адвокатской монополии лишит большинство граждан профессиональной защиты.