Сегодня день памяти жертв Холокоста: как чествуют в Украине

С 2012 года, согласно постановлению Верховной Рады "О 70-летии трагедии Бабьего Яра, каждый год 27 января в Украине чтят память жертв Холокоста. В 2020 году почти во всех городах страны пройдет акция "Шесть миллионов сердец", сообщают Українські Новини.

В 2005 году была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, которая положила начало международному чествованию погибших в результате Холокоста 1933-1945 годов. Ее соавторами стали почти 100 государств. Украина была одной из стран-инициаторов подписания этого документа.

Объявив 27 января Международным днем ​​памяти жертв Холокоста, Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать просветительские программы, чтобы последующие поколения сохранили память об этой трагедии с целью предотвращения в будущем актов геноцида и охранять, как памятники истории, места, где происходили массовые убийства евреев.

Среди 6 миллионов погибших от нацистской политики террора евреев более 1,5 миллиона были гражданами Украины. Ведь во времена немецкой оккупации в годы Второй мировой войны Украина стала одним из центров массовых преследований и массовых казней ервейского народа.

27 января пройдет Всеукраинская акция памяти жертв Холокоста "Шесть миллионов сердец". В память о шести миллионах жертв Холокоста зажгут шесть свечей.

Церемонии пройдут в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Запорожье, Черновцах, Белой Церкви, Мариуполе, Кропивницком, Черновцах и других городах Украины.

Кроме основных церемоний и возложения цветов и камней (по еврейским традициям) к мемориалам, в разных городах пройдут многочисленные памятные выставки, лекции, беседы, спектакли и встречи с выжившими в Холокост и Праведниками, которые их спасали.

Также в этот день Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания напоминает о том, что телерадиоорганизации обязаны изменить программу передач, согласно вравилам вещания в дни траура (скорби) и дни памяти.

Как сообщали Українські Новини, в Украине откроют мемориал "Бабий Яр" до 2021 года.

Также 26 января Владимир Зеленский встретился с бывшими узниками нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря.