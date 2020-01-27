Акции Ferrexpo снова снизились

С 20 по 24 января стоимость акций контролирующей Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты (оба - Полтавская область) компании Ferrexpo plc (Великобритания) снизилась на 5,25%, или на 0,082 фунта стерлингов за акцию и достигла значения в 1,48 фунта стерлингов за акцию.

Об этом свидетельствуют данные на Лондонской фондовой бирже, передают Українськi Новини.

20 января стоимость акций повысилась до 1,562 фунта, 21 повысилась до 1,564 фунта.

22 января стоимость акций снизилась до 1,554 фунта, 23 января снизилась до 1,458 фунта.

24 января стоимость акций повысилась до 1,482 фунта.

Сделки совершались на протяжении недели.

Как сообщали Українськi Новини, За последние 9 месяцев стоимость компании находящегося в розыске украинского олигарха снизилась в 2 раза

Ранее Жеваго покинул должность гендиректора Ferrexpo

С 10 по 17 января стоимость акций компании Ferrexpo plc повысилась на 7,3%, или на 0,106 фунтов стерлингов за акцию до 1,562 фунта стерлингов за акцию, таким образом стоимость акций начала повышаться после двухнедельного снижения.

В 2018 году Ferrexpo увеличила производство окатышей по сравнению с 2017 годом на 1,6%, или на 0,163 млн тонн до 10,607 млн тонн.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом компания сократила показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) на 8,7% до 503 млн долларов, увеличив выручку на 6% до 1,3 млрд долларов.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом компания сократила прибыль на 15% до 335 млн долларов.

Ferrexpo AG (Швейцария), владеющая 100% Полтавского ГОКа, через компании Ferrexpo plс и Fevamotinico контролируется бизнесменом Константином Жеваго.