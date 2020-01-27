Акції Ferrexpo знову знизилися

З 20 по 24 січня вартість акцій компанії Ferrexpo plc (Велика Британія), що контролює Полтавський і Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати (обидва - Полтавська область), знизилася на 5,25%, або на 0,082 фунта стерлінгів за акцію і досягла значення в 1,48 фунта стерлінгів за акцію.

Про це свідчать дані на Лондонській фондовій біржі, передають Українські Новини.

20 січня вартість акцій підвищилася до 1,562 фунта, 21 підвищилася до 1,564 фунта.

22 січня вартість акцій знизилася до 1,554 фунта, 23 січня знизилася до 1,458 фунта.

24 січня вартість акцій підвищилася до 1,482 фунта.

Угоди укладалися впродовж тижня.

Як повідомляли Українські Новини, За останні 9 місяців вартість компанії українського олігарха, що перебуває у розшуку, знизилася в 2 рази

Раніше Жеваго залишив посаду гендиректора Ferrexpo

З 10 по 17 січня вартість акцій компанії Ferrexpo plc підвищилася на 7,3%, або на 0,106 фунтів стерлінгів за акцію до 1,562 фунта стерлінгів за акцію, таким чином вартість акцій почала підвищуватися після двотижневого зниження.

У 2018 році Ferrexpo збільшила виробництво котунів порівняно з 2017 роком на 1,6%, або на 0,163 млн тонн до 10,607 млн тонн.

У 2018 році порівняно з 2017 роком компанія скоротила показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків і амортизації) на 8,7% до 503 млн доларів, збільшивши виручку на 6% до 1,3 млрд доларів.

У 2018 році порівняно з 2017 роком компанія скоротила прибуток на 15% до 335 млн доларів.

Ferrexpo AG (Швейцарія), що володіє 100% Полтавського ГЗК, через компанії Ferrexpo plс і Fevamotinico контролюється бізнесменом Костянтином Жеваго.