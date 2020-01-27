Billie Eilish и украинская пианистка: кто в 2020 получил награды Grammy

Об итогах церемонии написали представители Grammy на своей странице Twitter.

Билли Айлиш стала самой молодой исполнительницей года. Лучшим альбомом стал "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", а лучшей песней — "Bad Guy". В итоге, Билли Айлиш получила 6 статуэток, но и на этом награды для ее семьи не закончились. Старший брат Билли — Финнеас — получил награду, как лучший продюсер неклассической музыки.

Награды для Билли Айлиш. Фото: twitter/RecordingAcad

Лауреатом нынешней музыкальной премии стала и украинка - Надежда Шпаченко. Она получила награду в номинации "Лучший классический сборник". "Poetry of Places" — проект Шпаченко, где она исполняет произведения классической музыки, на создание которых композиторов вдохновляла архитектура.

Надежда Шпаченко — украинская пианистка, которая выехала из Украины в 1991 году. Сейчас живет в Соединенных Штатах и является профессором фортепиано в Калифорнийском государственном университете Помоны.

Лучшим рэп-альбомом признали "IGOR" от Tyler, the Creator, в жанре рок-музыки звание лучшего получил альбомом "Social Cues" от Cage the Elephant, а r`n`b альбомом года стал "Ventura" от Anderson .Paak.

Как сообщали Українські Новини, Билли Айлиш исполнит главную песню в фильме о Джеймсе Бонде с новым героем.

Также впервые в истории YouTube комментарий под роликом набрал миллион лайков.