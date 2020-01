Billie Eilish и украинская пианистка: кто в 2020 получил награды Grammy

В Лос-Анджелесе состоялась 62 церемония вручения наград Grammy, главным триумфатором которой стала 18-летняя американская певица Билли Айлиш. Она одержала победы во всех главных номинациях.

Об итогах церемонии написали представители Grammy на своей странице Twitter.

Билли Айлиш стала самой молодой исполнительницей года. Лучшим альбомом стал "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", а лучшей песней — "Bad Guy". В итоге, Билли Айлиш получила 6 статуэток, но и на этом награды для ее семьи не закончились. Старший брат Билли — Финнеас — получил награду, как лучший продюсер неклассической музыки.

Награды для Билли Айлиш. Фото: twitter/RecordingAcad