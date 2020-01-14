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14 января 2020, вторник, 21:42 44
Жизнь 2020-01-14T23:15:02+02:00
Українські Новини
Билли Айлиш исполнит главную песню в фильме о Джеймсе Бонде

Билли Айлиш исполнит главную песню в фильме о Джеймсе Бонде

Валерия Драгомирова
Песня, Дэниэл Крейг, Джеймс Бонд, Билли Айлиш
Билли Айлиш с братом. Фото: Инстаграм/Билли Айлиш
Билли Айлиш с братом. Фото: Инстаграм/Билли Айлиш

Известная американская певица Билли Айлиш написала заглавную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде. Об этом говорится на официальной странице в Facebook франшизы.


"18-летняя певица написала песню со своим братом Finneas", - говорится в сообщении.

"Билли - самая молодая артистка в истории, автор и записала песню на тему для Джеймса Бонда", - добавляют в Facebook "Бондианы".

Новый, уже 25-й фильм об английском агенте Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать" (007: No time to die) выйдет в апреле 2020 года.

В Украине его прокат должен стартовать 9 апреля. Бонда в нем снова сыграет Дэниел Крейг.

"Не время умирать" — первый фильм франшизы, международным прокатом которого будет заниматься компания Universal Pictures, что связано с истечением срока действия дистрибьютерского контракта Columbia Pictures после выхода картины "007: Спектр" в 2015 году.

Как сообщали Українські Новини, в декабре певица Билли Айлиш отпраздновала 18-летие

Также впервые в истории комментарий под роликом Билли Айлиш набрал миллион лайков

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