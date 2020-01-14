Билли Айлиш исполнит главную песню в фильме о Джеймсе Бонде

Известная американская певица Билли Айлиш написала заглавную песню для нового фильма о Джеймсе Бонде. Об этом говорится на официальной странице в Facebook франшизы.



"18-летняя певица написала песню со своим братом Finneas", - говорится в сообщении.



"Билли - самая молодая артистка в истории, автор и записала песню на тему для Джеймса Бонда", - добавляют в Facebook "Бондианы".



Новый, уже 25-й фильм об английском агенте Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать" (007: No time to die) выйдет в апреле 2020 года.



В Украине его прокат должен стартовать 9 апреля. Бонда в нем снова сыграет Дэниел Крейг.

"Не время умирать" — первый фильм франшизы, международным прокатом которого будет заниматься компания Universal Pictures, что связано с истечением срока действия дистрибьютерского контракта Columbia Pictures после выхода картины "007: Спектр" в 2015 году.



Как сообщали Українські Новини, в декабре певица Билли Айлиш отпраздновала 18-летие.



Также впервые в истории комментарий под роликом Билли Айлиш набрал миллион лайков.