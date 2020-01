Гибель Коби Брайанта: новые подробности авиакатастрофы

Как пишет Sport.ua, катастрофа произошла в калифорнийском городе Калабасас. В результате падения вертолета погибли все находившиеся на борту 9 человек, в числе которых 1 пилот и 8 пассажиров.

После падения вертолет загорелся. Спасательные службы прибыли на место трагедии, но спасти никого не удалось. Появились первые видео с места крушения.

BREAKING: Video shows crash site of Kobe Bryant’s helicopter in California - Kobe Bryant was killed, as well as 4 other people. pic.twitter.com/qvyF0MAl7N