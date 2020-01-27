Гибель Коби Брайанта: новые подробности авиакатастрофы

Знаменитый 41-летний баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета в США, сообщают TMZ, ESPN и другие источники. Невероятная трагедия случилась в мире НБА.

Как пишет Sport.ua, катастрофа произошла в калифорнийском городе Калабасас. В результате падения вертолета погибли все находившиеся на борту 9 человек, в числе которых 1 пилот и 8 пассажиров.

После падения вертолет загорелся. Спасательные службы прибыли на место трагедии, но спасти никого не удалось. Появились первые видео с места крушения.

BREAKING: Video shows crash site of Kobe Bryant’s helicopter in California - Kobe Bryant was killed, as well as 4 other people. pic.twitter.com/qvyF0MAl7N — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) January 26, 2020

Как пишет издание, Брайант был выбран на драфте-НБА в 1996-м году. Всю карьеру (20 сезонов) провел за "Лос-Анджелес Лейкерс", с которыми выиграл 5 чемпионских титулов. Дважды был MVP финальных серий. В 2008-м был признан MVP сезона в НБА. Карьеру он завершил в конце сезона 2015/16. Он набрал 33643 очка за карьеру - это четвертый показатель в истории.

Брайант 18 раз принимал участие в Матче звезд НБА.

Со сборной США выиграл два золота Олимпийских Игр (2008, 2012).