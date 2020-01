Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ

Брайант и еще четверо находившихся на борту человек погибли, когда вертолет рухнул в холмах близ города Калабасас.



Местная полиция сообщила, что узнала о крушении около 10 утра по местному времени.



По информации TMZ, в вертолете была 13-летняя дочь Брайанта. По данным издания, Коби и его дочь направлялись на баскетбольную тренировку.





UPDATE: TMZ is reporting that Kobe Bryant's 13-year-old daughter, Gianna Maria, aka GiGi, has died in the tragic helicopter crash as well. Our thoughts and prayers go out to the Bryant family and everyone affected by this tragic accident. pic.twitter.com/E5EbPUQT7K