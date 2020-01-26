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26 января 2020, воскресенье, 23:25 180
Происшествия 2020-01-26T23:27:58+02:00
Українські Новини
Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ

Легенда NBA Коби Брайант и его дочь разбились при крушении вертолета, - СМИ

Валерия Драгомирова
крушение вертолета, Авиакатастрофа, Смерть, Коби Брайат
Коби и его дочь. Фото: Twitter/@ValeriePoirot
Коби и его дочь. Фото: Twitter/@ValeriePoirot

Бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант погиб из-за крушения вертолета недалеко от Лос-Анджелеса. Об этом сообщает "BBC Россия".

Брайант и еще четверо находившихся на борту человек погибли, когда вертолет рухнул в холмах близ города Калабасас.


Местная полиция сообщила, что узнала о крушении около 10 утра по местному времени.

По информации TMZ, в вертолете была 13-летняя дочь Брайанта. По данным издания, Коби и его дочь направлялись на баскетбольную тренировку. 

41-летний баскетболист всю свою карьеру играл за "Лейкерс". Он ушел из профессионального спорта в апреле 2016 года.

За 20 сезонов Брайант получил пять чемпионских титулов и дважды выигрывал золотую медаль на Олимпийских играх в составе национальной сборной США. Он также стал единственным игроком НБА получившим четыре награды MVP матча всех звезд.

Брайант также получил "Оскара" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол", основанный на стихотворении спортсмена.




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