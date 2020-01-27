підписатися на розсилку
24.1 24.5
26.55 27.05
˟
  • Новини
  • Події
  • Загибель Кобі Брайанта: нові подробиці авіакатастрофи
27 січня 2020, понеділок, 09:45 38
Події 2020-01-27T10:15:01+02:00
Українські Новини
Загибель Кобі Брайанта: нові подробиці авіакатастрофи

Загибель Кобі Брайанта: нові подробиці авіакатастрофи

Надежда Комендантова
Кобі Брайант, авіакатастрофа, Баскетбол

Знаменитий 41-річний баскетболіст Кобі Брайант загинув в  аварії приватного вертольота в США, повідомляють TMZ, ESPN і інші джерела. Трагедія трапилася в світі НБА.

Як пише Sport.ua, катастрофа сталася в каліфорнійському місті Калабасас. В результаті падіння вертольота загинули всі на борту 9 осіб, в числі яких 1 пілот і 8 пасажирів.

Після падіння вертоліт загорівся. Рятувальні служби прибули на місце трагедії, але врятувати нікого не вдалося. З'явилися перші відео з місця аварії.

Як пише видання, Брайант був обраний на драфті-НБА в 1996-му році. Всю кар'єру (20 сезонів) провів за "Лос-Анджелес Лейкерс", з якими виграв 5 чемпіонських титулів. Двічі був MVP фінальних серій. У 2008-му був визнаний MVP сезону в НБА. Кар'єру він завершив наприкінці сезону 2015/16. Він набрав 33643 очки за кар'єру - це четвертий показник в історії.

Брайант 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА.

Зі збірною США виграв два золота Олімпійських Ігор (2008, 2012).

 

Більше новин про: Кобі Брайант авіакатастрофа Баскетбол

Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі
При РНБО створили оперативну групу для боротьби з коронавірусом
Новини
Минекоенерго за обмеження використання пластикових пакетів з 2021 11:25
Задимлення в Мінкультури: пожежники евакуюють людей 11:08
НБУ за чотири дні купив на міжбанку $50 млн і продав $76,5 млн 10:52
У Раді допускають звільнення Авакова в разі провалу справи Шеремета 10:50
Акції Ferrexpo знову знизилися 10:47
більше новин
Радник прем'єра Голик повідомив подробиці подальшої співпраці між Deutsche Bahn та УЗ 09:29
Квартири у Києві можуть суттєво подорожчати, - прогноз 10:20
Трубу прорвало: Баканов говорив екс-главі ДБР, що Богдан очолює корупцію 13:21
Іранець, який збив літак МАУ, перебуває у в'язниці, - міністр закордонних справ Ірану 16:17
В Афганістані збили молдавський вертоліт: поранені двоє українців 19:47
більше новин
Сьогодні в "Борисполі" почнуть перевіряти пасажирів з Китаю інфрачервоними термометрами 08:26
Зеленський помилував майже 100 громадян з початку президентства 13:05
У Канаді зафіксували перший випадок зараження коронавірусом 08:51
Сьогодні Україна і Росія зустрінуться на зимовій сесії ПАРЄ в Страсбурзі 09:49
Трубу прорвало: Баканов говорив екс-главі ДБР, що Богдан очолює корупцію 13:21
більше новин
Долар "обвалився" після вихідних: офіційний курс валют від НБУ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok