Загибель Кобі Брайанта: нові подробиці авіакатастрофи

Як пише Sport.ua, катастрофа сталася в каліфорнійському місті Калабасас. В результаті падіння вертольота загинули всі на борту 9 осіб, в числі яких 1 пілот і 8 пасажирів.

Після падіння вертоліт загорівся. Рятувальні служби прибули на місце трагедії, але врятувати нікого не вдалося. З'явилися перші відео з місця аварії.

BREAKING: Video shows crash site of Kobe Bryant’s helicopter in California - Kobe Bryant was killed, as well as 4 other people. pic.twitter.com/qvyF0MAl7N