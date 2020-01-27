Загибель Кобі Брайанта: нові подробиці авіакатастрофи

Знаменитий 41-річний баскетболіст Кобі Брайант загинув в аварії приватного вертольота в США, повідомляють TMZ, ESPN і інші джерела. Трагедія трапилася в світі НБА.

Як пише Sport.ua, катастрофа сталася в каліфорнійському місті Калабасас. В результаті падіння вертольота загинули всі на борту 9 осіб, в числі яких 1 пілот і 8 пасажирів.

Після падіння вертоліт загорівся. Рятувальні служби прибули на місце трагедії, але врятувати нікого не вдалося. З'явилися перші відео з місця аварії.

BREAKING: Video shows crash site of Kobe Bryant’s helicopter in California - Kobe Bryant was killed, as well as 4 other people. pic.twitter.com/qvyF0MAl7N — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) January 26, 2020

Як пише видання, Брайант був обраний на драфті-НБА в 1996-му році. Всю кар'єру (20 сезонів) провів за "Лос-Анджелес Лейкерс", з якими виграв 5 чемпіонських титулів. Двічі був MVP фінальних серій. У 2008-му був визнаний MVP сезону в НБА. Кар'єру він завершив наприкінці сезону 2015/16. Він набрав 33643 очки за кар'єру - це четвертий показник в історії.

Брайант 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА.

Зі збірною США виграв два золота Олімпійських Ігор (2008, 2012).