Кулеба заявил, что поздравление Зеленским Путина на Новый год - это дипломатический маневр

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что поздравление Президента Владимира Зеленского с Новым годом Президента России Владимира Путина является дипломатическим маневром. Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода", передают Українськi Новини. "Акт поздравления является дипломатическим маневром, не нужно преувеличивать", - сказал Кулеба. Он отметил, что Зеленским было сделано много шагов в сторону урегулирования конфликта между Украиной и Россией. При этом Кулеба подчеркнул, что примирение будет еще не скоро очень далеко. Как сообщали Українськi Новини, 31 декабря 2019 Президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили дальнейшее освобождение удерживаемых лиц и поздравили друг друга с новогодними праздниками. С начала украино-российского конфликта Путин не поздравлял Президента Украины с Новогодними праздниками.