Кулеба заявил, что поздравление Зеленским Путина на Новый год - это дипломатический маневр

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что поздравление Президента Владимира Зеленского с Новым годом Президента России Владимира Путина является дипломатическим маневром.

Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода", передают Українськi Новини.

"Акт поздравления является дипломатическим маневром, не нужно преувеличивать", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Зеленским было сделано много шагов в сторону урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

При этом Кулеба подчеркнул, что примирение будет еще не скоро очень далеко.

Как сообщали Українськi Новини, 31 декабря 2019 Президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили дальнейшее освобождение удерживаемых лиц и поздравили друг друга с новогодними праздниками.

С начала украино-российского конфликта Путин не поздравлял Президента Украины с Новогодними праздниками.