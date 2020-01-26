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  • Кулеба заявил, что поздравление Зеленским Путина на Новый год - это дипломатический маневр
26 января 2020, воскресенье, 18:37 56
Политика 2020-01-26T18:37:08+02:00
Українські Новини
Кулеба заявил, что поздравление Зеленским Путина на Новый год - это дипломатический маневр

Кулеба заявил, что поздравление Зеленским Путина на Новый год - это дипломатический маневр

Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Кулеба, дипломатия
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba
Дмитрий Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что поздравление Президента Владимира Зеленского с Новым годом Президента России Владимира Путина является дипломатическим маневром.

Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода", передают Українськi Новини.

"Акт поздравления является дипломатическим маневром, не нужно преувеличивать", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Зеленским было сделано много шагов в сторону урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

При этом Кулеба подчеркнул, что примирение будет еще не скоро очень далеко.

Как сообщали Українськi Новини, 31 декабря 2019 Президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили дальнейшее освобождение удерживаемых лиц и поздравили друг друга с новогодними праздниками.

С начала украино-российского конфликта Путин не поздравлял Президента Украины с Новогодними праздниками.

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