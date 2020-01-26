В Винницкой области столкнулись легковушки, госпитализированы три человека

Вчера вечером, 25 января, в Винницкой области произошло столкновение двух легковушек, из-за которого были госпитализированы три человека с травмами различной тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 25 января в 21:36 вблизи с. Ксаверовка Винницкого района.

На месте вызова бойцы аварийно-спасательного отряда спецназначения ГосЧС выяснили, что столкнулись две легковушки Scoda Octavia и Mitsubishi Galant.

"Спасатели обеспечили разрез отдельных элементов конструкций кузова, отсоединение газобаллонного оборудования и питания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате дорожной аварии трех человек госпитализировали с травмами различной тяжести.

Столкновение легковушек под Винницей. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, в Винницкой области вблизи Тульчина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, в результате которого пять человек были травмированы.