В Винницкой области столкнулись легковушки, госпитализированы три человека

Вчера вечером, 25 января, в Винницкой области произошло столкновение двух легковушек, из-за которого были госпитализированы три человека с травмами различной тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС. Так, сообщается, что дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 25 января в 21:36 вблизи с. Ксаверовка Винницкого района. На месте вызова бойцы аварийно-спасательного отряда спецназначения ГосЧС выяснили, что столкнулись две легковушки Scoda Octavia и Mitsubishi Galant. "Спасатели обеспечили разрез отдельных элементов конструкций кузова, отсоединение газобаллонного оборудования и питания", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате дорожной аварии трех человек госпитализировали с травмами различной тяжести. Столкновение легковушек под Винницей. Фото: ГосЧС Как сообщали Українські Новини, в Винницкой области вблизи Тульчина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, в результате которого пять человек были травмированы.