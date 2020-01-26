Во Львовской области суд оштрафовал за прогулы школьницы ее мать

Во Львовской области оштрафовали мать ученицы, которая прогуляла более трети школьных занятий без указания уважительной причины. Об этом сообщает ТСН.

Так, сообщается, что о систематических прогулах ученицы администрация школы сообщала в полицию и отдел по вопросам защиты детей трижды.

Как утверждают в школе, действия их подкреплены постановлением Кабмина, которому уже два с половиной года.

"Если в течение 10 рабочих дней ученик отсутствует без уважительной причины или даже без сообщения, что, возможно, в семье что-то произошло, то есть не разъяснены причины отсутствия, мы готовим документы, представление в полицию", - говорит и.о. директора школы Елена Остапик.

После получения представления правоохранители проверяют семью прогульщика и, если видят вину родителей, передают дело в суд.

В случае Ирины суд решил оштрафовать мать ученицы.

"Суд исходил, в первую очередь, из ее письменных объяснений, где она признала свою вину в совершении админправонарушения. Также было сообщение директора школы и характеристика данной ученицы. На основании этих собранных доказательств судом было принято решение", - пояснил судья-спикер Червоноградского городского суда Андрей Жураковский.

Отмечается, что это уже второй штраф, который мать Ирины получает за прогулы дочери, поэтому должна уплатить 1700 гривен. Максимальное же наказание составляет свыше 5 тысяч. С журналистами женщина встречаться не хочет, а по телефону объясняет – ребенок ее не слушается, потому что попал под плохое влияние.

"Как можно ребенка исправить? Бить нельзя, говорить – до нее не доходит, разговором до нее не доходит, она просто не слушает. Я заботилась, как могла. Под влияние своих друзей, так меня пообкрадывали ее друзья", - пояснила мать ученицы.

Сама же ученица Ира объясняет, что школу начала прогуливать из-за конфликтов с родителями. Сейчас она живет у своего парня.

"У меня были проблемы с мамой и отчимом. Как я могла идти в школу, если я была не выспавшаяся, не помытая, не переодетая, я что, должна каждый день в одном и том же ходить в школу", - говорит школьница.

Возвращаться в школу Ирина не хочет. Поэтому, чтобы и дальше не платить штрафы за прогулы дочери, мать хочет перевести ее в вечернюю школу или экстернат.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году в более, чем 100 украинских школах пройдет институциональный аудит.

Также 3 января началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО).